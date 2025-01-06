Василий Вирастюк впервые полностью показал младшую на 11 лет возлюбленную – маму своего четвертого сына

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк впервые полностью показал младшую на 11 лет возлюбленную Ирину, которая родила ему четвертого сына.

В общем, звезда скрывал избранницу и не торопился знакомить ее с публикой. Однако в период новогодних праздников стронгмен сделал исключение. В частности, Вирастюк перед Крещением собрался дома с друзьями. Приятель нардепа сфотографировался с компанией и опубликовал кадр в фотоблоге, после чего спортсмен сделал репост.

Василий Вирастюк с возлюбленной и друзьями / Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

На снимке стронгмен сидел рядом с брюнеткой Ириной. Сразу было понятно, что это и есть та самая избранница Василия Вирастюка. Ранее он делился с ней фото, однако там были заметны только глаза и брови, а также цвет волос. Если сравнить два кадра, то внешность идентичная.

Василий Вирастюк с новой возлюбленной Ириной / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Отметим, что отношения Василия Вирастюка с Ириной начались еще тогда, когда он состоял в браке с женой Инной. После того, как женщина во время войны уехала за границу, спортсмен закрутил роман с другой, ведь, по его словам, принял за измену отъезд Инны. Наконец, в отношениях с Ириной у Вирастюка родился четвертый сын.

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