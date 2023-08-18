Вайкуле о том, почему Ротару не приехала на фестиваль в поддержку Украины: "Ей никто не нужен"

Латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала, приглашала ли в этом году на свой фестиваль в Юрмале Laima Rendezvous коллегу Софию Ротару. Как известно, Вайкуле проводила мероприятие в поддержку Украины и там выступили украинские артисты.

В программе "И грянул Грэм" Вайкуле опровергла слухи, что между ними с Ротару есть какой-то конфликт. Латвийская звезда заверила, что раньше неоднократно звала коллегу выступить у себя на фестивале, впрочем, на этот раз этого делать не стала.

"Я не приглашала Софу. Писали всяческую чушь о нас с Софой. Что какие у нас отношения. Нет повода этим разговорам. Я не приглашала Софу, поэтому у нас не было разговора. Более того, мы не связывались с начала войны", – рассказала Вайкуле.

Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Она добавила, что в последний раз они созванивались в начале полномасштабной войны. Лайма спрашивала у Ротару, все ли с ней хорошо. Сейчас, по словам Вайкуле, она знает, что Ротару находится в безопасном месте и ей этого достаточно.

"Я знаю, что она в безопасности. Этого для меня достаточно. Если она захочет, она всегда может позвонить. А я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет", – добавила Вайкуле.

Лайма Вайкуле и София Ротару

Также она выразила мнение, что сейчас София Ротару хочет сконцентрироваться на семье. И сейчас у нее другие ориентиры в жизни:

"Я ее очень люблю, она очень хорошая. Она окружена семьей, и она в ней живет. Ей, мне показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу каждый день. Мы разговаривали с ней. У нас достаточно близкие отношения – я многое знаю о ней, а она обо мне", – прокомментировала Вайкуле.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле рассказала, где находится ее друг и коллега Валерий Леонтьев и рассекретила его позицию по поводу полномасштабной войны в Украине.

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