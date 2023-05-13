Вайкуле объяснила странное поведение пресс-секретаря Путина Пескова, целовавшего руки "ненавистной" Пугачевой

Латвийская певица и близкая подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле прокомментировала поведение пресс-секретаря российского диктатора путина Дмитрия Пескова на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

Тогда Песков, который является также замглавы администрации президента, неожиданно подошел к Алле Борисовне и начал целовать ей руки. И это на фоне того, что Кремль через пропагандистские ресурсы транслирует не слишком приятные вещи о Пугачевой, не поддерживающей кровавую политику российского диктатора.

По словам Вайкуле, в поведении Пескова нет ничего удивительного и на его месте так должен был поступить каждый:

"Конечно он подходил. А что произошло? Почему ему не подходить? Кто бы что ни писал, как бы они ни хотели ее очернить, никуда от истории ты не денешься. Это они перепишут историю потом. Но пока мы все свидетели того, что Алла — это народная артистка, ее знали не только в постсоветском пространстве, и за рубежом. Почему Пескову не подойти к такой звезде? Это честь. Вообще это нормально, что мужчина подошел к женщине, еще и в такой серьезный тяжелый день и выразил свое уважение. Каждый должен был так к ней подходить", — прокомментировала Вайкуле в интервью "И грянул Грэм".

Алла Пугачева и Дмитрий Песков

Алла Пугачева и Дмитрий Песков

Также на вопрос журналиста, боятся ли Аллу Пугачеву в Кремле, Вайкуле ответила, что точно уважают, и они выросли на ее песнях.

Как известно, в начале полномасштабного вторжения россии в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и их двумя детьми уехала из России. Галкин активно и открыто поддерживает Украину и говорит о зверствах, которые совершают российские оккупанты на украинской земле. Также на своих концертах Галкин высмеивает российских пропагандистов.

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина

В начале мая Алла Борисовна впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы провести в последний путь модельера и своего близкого друга Валентина Юдашкина. Там к ней неожиданно подошел пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, который начал целовать ей руки.

Отметим, что после этого у артистки исчезли дорогие часы. А по словам Пугачевой, в тот день к ней мало кто подходил. Сразу после похорон Юдашкина артистка уехала из России.

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