Вайкуле вспомнила тревожный разговор с Пугачевой в первые дни вторжения ХАМАСа в Израиль

Латвийская певица Лайма Вайкуле является близкой подругой звездных супругов Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Как известно, пара, которая активно поддерживает Украину, выехала из РФ в Израиль после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. В интервью программе "И грянул Грэм" Вайкуле поделилась, что очень переживала за своих друзей, когда боевики ХАМАСа начали войну с Израилем.

По словам латвийской исполнительницы, она сразу позвонила своим друзьям, чтобы узнать, как они.

"Я всем звонила, выражала соболезнования. Первое, что спросила: "Как дела?". А ответ: "Все в порядке, все хорошо. Не волнуйся". Они были спокойнее меня, потому что когда вдали, ты больше нагоняешь красок. Внутри люди как-то, наверняка, собираются, иначе к этому относятся. А тут столько тревоги у меня лично. Обычно меня успокаивают. И в Украине, и в Израиле ", – рассказала Вайкуле.

Вайкуле, Пугачева и Галкин дружат на протяжении многих лет / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Напомним, что в начале вторжения террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля российские пропагандистские СМИ написали, что Пугачева и Галкин с детьми уехали из страны. Впоследствии Галкин записал видеообращение, в котором рассказал, что его семья остается в Израиле и будет поддерживать страну до конца.

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