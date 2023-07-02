Вайнона Райдер, Вупи Голдберг и другие: мировые звезды, об украинских корнях которых вы не догадывались

У многих мировых знаменитостей есть украинские корни, о которых они часто рассказывают и гордятся этим.

Правда, когда говорят о звездах, чьи предки являются эмигрантами из Украины, на ум приходит актер Леонардо Ди Каприо, актриса Мила Кунис или Мила Йовович. Однако есть немало других не менее известных знаменитостей, которые могут похвастаться украинскими корнями.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о мировых звездах, предки которых были из Украины.

Таисса и Вера Фармиги

Многие знают актрису украинского происхождения Веру Фармигу. Однако у нее есть младшая сестра Таисса. Девушки родились за границей. Их родители Михаил и Людмила – украинские эмигранты. Таисса и Вера хорошо владеют украинским, а Фармига-старша вообще до шести лет говорила только на родном языке. Родители приучали девушек к украинским традициям и обычаям. Когда в Украине началась полномасштабная война, актрисы поддержали украинцев. Вера часто говорит о российском вторжении и призывает помогать родной стране.

Таисса и Вера Фармиги / Фото: instagram.com/taissafarmiga

Ленни Кравиц

Музыкант и актер не похож на украинца. Однако у Ленни украинское происхождение. Прадед артиста родился в Киеве, и он – коренной киевлянин. А вот Кравиц появился на свет в семье его внука Сеймура и актрисы Рокси. О своих украинских корнях Ленни сам рассказал во время концерта в Киеве в 2008 году.

Ленни Кравиц / Фото: lennykravitz.com

Стивен Спилберг

У известного оскароносного режиссера украинские корни. Дедушка Спилберга по материнской линии родом из Одессы, а по отцовской — из небольшого села возле Каменец-Подольского. Режиссер знает о своем происхождении. Когда началась полномасштабная война, он поддержал украинцев и пожертвовал средства на помощь беженцам. Кстати, в 2006 году Спилберг впервые приезжал в Украину, а его любимым блюдом является борщ.

Стивен Спилберг / Фото: Associated Press

Боб Дилан

У известного актера и исполнителя одесские корни. Бабушка и дедушка музыканта до 1905 жили в Одессе. Впрочем, когда в городе начали преследовать евреев, они переехали в США. Там и родился исполнитель Боб Дилан.

Боб Дилан / Фото: Associated Press

Дастин Хоффман

У голливудского актер есть предки, которые родились в Белой Церкви, Киевская область. Правда, о своих украинских корнях Хоффман узнал лишь в 72 года. Дело в том, что от актера скрывали его происхождение, ведь его деда и прадеда расстреляли чекисты. Когда Хоффман узнал правду о своем роде, то не смог сдержать слез и разрыдался.

Дастин Хоффман / Фото: Getty Images

Вупи Голдберг

Сложно заподозрить, что у известной актрисы и комедиантки есть украинские корни. Однако Вупи сама призналась, что ее прабабушка – уроженка Одессы. Сама же Голдберг родилась в Нью-Йорке.

Вупи Голдберг / Фото: Associated Press

Лиев Шрайбер

У известного актера украинские корни по материнской линии. Дедушка Лиева родом из Украины. Однако он эмигрировал в США. Шрайбер хорошо знает историю своей семьи и часто говорит об украинских корнях. Когда в Украине началась полномасштабная война, знаменитость поддержал украинцев. Лиев приезжал в Польшу, где готовил еду для беженцев. Также актер находился во Львове, где занимался волонтерской деятельностью. Актер является послом правительственной платформы United24 и собирает средства в направлении медицинской помощи. За свою активную помощь Украине Шрайбер в 2022 году был награжден Орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Лиев Шрайбер и Владимир Зеленский / Фото: instagram.com/lievschreiber

Николь Шерзингер

Известная американская певица в 2017 году призналась, что у нее есть украинские корни. Бабушка знаменитости – наполовину украинка. Кстати, одно из имен Николь – Прасковия.

Николь Шерзингер / Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Лив Тайлер

У известной актрисы есть богатые национальные корни, в том числе и украинские. Дед Лив по отцовской линии был из Украины. Кстати, об украинских корнях актрисы рассказал ее отец, лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер.

Лив Тайлер / Фото: Associated Press

Дэвид Духовны

У известного актера есть предки из Украины. Дедушка знаменитости выехал из Бердичева, Житомирской области, когда спасался от еврейских погромов. Сам Дэвид Духовны о своих украинских корнях рассказал в 2014 году. Актер признался, что считал себя россиянином, однако узнал, что на самом деле он – украинец.

Дэвид Духовны / Фото: Associated Press

Вайнона Райдер

У известной актрисы украинские корни. В частности, ее предки были эмигрантами из Харькова. Бабушка и дедушка Вайноны по отцовской линии, когда спасались от еврейских преследований, эмигрировали в США.

Вайнона Райдер / Фото: Associated Press

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