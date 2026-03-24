Вдова ADAM призналась, как после смерти мужа справляется со своим горем: "Учимся жить с этой болью"

ADAM и Саша Норова

Реклама

Вдова украинского певца ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко, призналась, как после смерти мужа справляется со своим горем.

Жизнь артиста оборвалась 7 декабря 2025 года в возрасте 38 лет. У него осталась жена и двое детей. Вдова ADAM - певица Саша Норова - признается на проекте "Наодинці з Гламуром", что такое горе тяжело пережить. Исполнительнице сейчас помогает общение, ведь именно тогда она не углубляется в свою боль. Также Норова начала писать стихи, чтобы таким образом не держать все в себе и выговариваться. Кроме того, певица хочет рисовать картины.

"Состояние на самом деле не изменилось еще, очень тяжело... Я утром просыпаюсь и стараюсь жить дальше, и так с утра до вечера. О творчестве пока я не думаю. Но я начала писать. Я когда-то писала стихи в заметки, но сейчас я купила себе блокнот и хочу свою боль туда транслировать, выговариваться. Еще купила себе скетчбук, хочу рисовать какие-то картины", - говорит певица Анне Севастьяновой.

Реклама

Саша Норова и ADAM

Саша Норова не скрывает, что детям сейчас тоже очень сильно тяжело. Однако семья ADAM понимает, что уже ничего не изменить, поэтому они учатся жить по-другому и справляться со своим горем.

"Конечно, тяжело. Что можно тут сказать... Потерять отца... Он был у нас душа семьи. Живем, мы учимся каждый день жить с этой болью. Это уже навсегда с нами, так случилось. Надо учиться по-другому жить", - добавила певица.

