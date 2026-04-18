Вдова ADAM раскрыла жуткие детали смертельной болезни мужа: «Самая страшная степень»

Adam и Александра Норова

Украинская певица и дизайнер Александра Норова откровенно рассказала о последних месяцах жизни своего мужа, солиста группы ADAM Михаила Клименко, который умер после тяжелой болезни.

Артистка призналась, что до последнего верила в выздоровление любимого. Болезнь развивалась стремительно и непредсказуемо. Сначала все выглядело как обычная боль в шее. Врачи предполагали проблемы с позвоночником. Впоследствии состояние резко ухудшилось. Ситуация вышла из-под контроля буквально за несколько дней.

«Мы лечили шею. Сделали МРТ шейного отдела. Показало, что там есть грыжа. Миша говорил, что она у него еще с 2012 года и давит на сосуды. Мы пошли к неврологу, и она говорит: „Здесь может быть инсульт. Надо капельницы“. Мы делали, не было ни одного дня, когда мы лежали и думали, что все пройдет. Я возила его к нейрохирургу. Рассматривали операцию. Ему дома стало плохо, он потерял сознание. Его забрала скорая ночью. Он начал вести себя странно, не узнавал меня, это резко было. У Михаила еще был рассеянный склероз. На программе находился. Он подхватил вирус, а легкие были чистые. Оно попало в мозг сразу, в оболочки. Когда МРТ сделали с контрастом, увидели, что в лобных участках воспаления. Тип менингита. Не было понимания, откуда оно. Закрытая форма туберкулеза, самая тяжелая. Очень тяжелая болезнь»,— рассказала Саша Норова в интервью Маше Ефросининой.

Несмотря на короткое улучшение, ситуация быстро стала критической. Инфекция поразила весь мозг. Медики зафиксировали тяжелейшее состояние. Каждый день превратился в борьбу за жизнь. Надежда держалась только на вере и любви.

«Он спит, а я плачу сижу. Оказывается, что есть разные степени комы, есть первая, вторая и самая страшная. У Миши была третья степень комы. Я верила, что произойдет чудо. Мы с друзьями молились в одно время. Я ему так пела там, и сказки читала, и стихи читала, и целовала в каждую клеточку тела. Мне кажется, что вот эта наша любовь держала его в коме, не пускала я его. Когда детей не было дома, я так плакала, что думала, соседи просто откроют дверь и скажут: „Саш, все хорошо?“. Потому что я орала просто, как волк выла», — призналась артистка.

Отметим, о смерти Михаила Клименко стало известно 7 декабря 2025 года. Музыкант так и не вышел из комы. Ему было 38 лет. Пара прожила вместе 17 лет и воспитывала двоих детей.

Напомним, недавно вдова ADAM призналась, как после смерти мужа справляется со своим горем.