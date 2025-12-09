Вдова ADAM со слезами рассказала о последних днях жизни артиста и знаке перед смертью: "Я кричала"

Прощание с ADAM в Киеве / © ТСН

Реклама

Вдова украинского певца ADAM — Александра Норова — растрогала своей речью во время церемонии прощания с ним в Киеве.

Так, 9 декабря проходит прощание с Михаилом Клименко (настоящее имя музыканта). На церемонии в Национальной филармонии присутствует вся его семья. В частности, вдова произнесла теплые слова прощания и довела всех присутствующих до слез. Александра выразила свои чувства глубокой печали и вспомнила историю их большой любви, поддержки и совместного творчества. Отдельно вдова обратилась к покойному и поблагодарила за все, что было и что она будет помнить всегда. Об этом рассказывают корреспонденты ТСН.ua.

«Очень трудно мне говорить, но в сердце и душе огромная пустота. Единственное, что хочу сказать, я уверена на 100 процентов, что прожила почти 18 лет с Мишей в неземной любви. Мы всегда благодарили Бога друг за друга, любовь, которую он подарил. Мы изо дня в день жили и не было ни дня, чтобы мы не виделись или не говорили, что мы любим друг друга. Я Мише благодарна, он самый лучший в мире муж, отец, творческий человек. Благодарю Бога за наше творчество. Благодарю Мишу за то, что верил в меня и всегда говорил, что "ты классная и самая лучшая". А я его тоже поддерживала. Спасибо за эти песни, которые останутся в сердце, мыслях. Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь. Ты навсегда в сердце моем. Я так молилась, кричала, но, по-видимому, у Бога свои планы на всех нас. Спасибо тебе, Мишель, такого больше никогда не будет, спасибо тебе за детей», — растрогала Александра.

Реклама

Прощание с ADAM в Киеве — вдова / © ТСН

Кроме того, вдова поблагодарила всех за «поддержку, добрые слова и молитвы». А также вспомнила последний день перед смертью 38-летнего артиста, которого забрал тяжелый недуг. Александра говорит, что она предчувствовала трагедию. А дома увидела особый знак — божью коровку, летающую в комнате.

«Перед утром, когда Миша ушел, я вечером приехала после больницы… Я его там нацеловала, массажи делала, обнимала его так сильно… Думала, он сейчас, как в сказке, откроет глаза и на меня посмотрит. Но приехала домой и маленькая божья коровка летает возле меня. Я уже поняла, что это Миша, даже говорила с ней. А потом на следующий день приехала, когда узнала о смерти Миши, а божьей коровки нет», — довела до слез вдова.

Напомним, ADAM ушел из жизни 7 декабря после продолжительного пребывания в коме на фоне туберкулезного менингита.