Вдова ADAM спустя месяц после потери довела до слез признанием о смерти возлюбленного: "Жду тебя"

ADAM и Александра Норова

Вдова украинского певца ADAM — Александра Норова — через месяц после трагической утраты не сдержала боли и поделилась щемящими словами о жизни без возлюбленного.

В своих сторис Александра откровенно написала о состоянии, в котором находится после смерти мужа. По ее словам, время не облегчило потерю, а каждый день без Михаила Клименко (настоящее имя ADAM) дается ей как испытание. Вдова призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее и живет с ощущением постоянного ожидания.

Сториз Александры Норовой

«Ровно месяц, как я тоскую по тебе. Ровно месяц, как я мечтаю, чтобы приснился ты мне. Ровно месяц, как я не верю, что тебя никогда уже не поцелую. Ровно месяц, как целая вечность. Ровно месяц, как я жду тебя, как глупая. Ровно месяц, как тебя нет», — довела до слез вдова.

Напомним, певец ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко, ушел из жизни 7 декабря. Артист длительное время находился в коме, а причиной резкого ухудшения его состояния стал туберкулезный менингит. Прощание с 38-летним музыкантом состоялось в Киеве — провести его в последний путь пришли родные, друзья и немало коллег по сцене.