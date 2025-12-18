Вдова ADAM впервые после его похорон вышла на связь и не смогла сдержать слез

ADAM с женой

Вдова украинского певца ADAM — Александра Норова — впервые после его похорон вышла на связь.

Исполнительница в Instagram-stories сделала заявление. Она поблагодарила всех за поддержку, за помощь и за то, что не остались в стороне в момент тяжелого горя для их семьи. Артистка также поблагодарила поклонников, что те поддерживают творчество ADAM и слушают его песни. Норова отметила, что для нее это очень важно и она ценит добро.

“Я хочу поблагодарить за вашу поддержку. Я, правда, не ожидала такого. Я каждого благодарю за объятия, за теплые слова, спасибо за финансовую помощь, спасибо за то, что слушаете песни ADAM, спасибо, что поете песни, спасибо за воспоминания в сторис. Спасибо вам за ваше добро!” — говорит Александра.

Вдова ADAM также отметила, что важно жить в моменте, ценить друг друга, не забывать говорить теплые слова, обниматься и еще раз выражать чувства. Александра Норова, которая не могла сдержать слез, говорит, что жизнь слишком непредсказуемая и не знаешь, какой момент может стать последним.

“Я хочу напомнить вам еще раз, пожалуйста, любите друг друга, целуйтесь чаще, обнимайте друг друга, говорите слова люблю, чаще встречайтесь с друзьями. Я вам очень благодарна”, — говорит певица.

Напомним, ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко, умер 7 декабря в одной из больниц Киева. Причиной смерти артиста стал туберкулезный менингит, из-за которого он впал в кому. Недавно известная пиарщица раскрыла новые подробности болезни ADAM.