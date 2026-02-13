Вдова ADAM выпустила его последнюю песню и довела до слез их романтическим клипом

ADAM и Саша Норова

Вдова украинского певца ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко, выпустила его последнюю песню.

Композиция, получившая название "Сильно-сильно", была создана исполнителем и его женой Сашей Норовой в мае 2025 года в домашней студии. Как и все песни ADAM, он родился из реальной жизни - гастролей по Украине, поездок между городами, коротких пауз между концертами и моментов, когда самым ценным было просто быть рядом. В тексте песни - настоящие места и события: Ужгород, куда пара не успела на цветение сакур, Николаев с разведенными мостами, дороги, гостиницы и ощущение жизни между выступлениями.

ADAM и Саша Норова

Припев трека появился почти сразу - вместе с фразой "люблю тебе у Києві депресивно". Впоследствии именно это слово вызывало сомнения, ведь Михаил и Саша всегда стремились говорить в своей музыке о свете и любви. Они пытались изменить формулировку, но ни одна другая не звучала так честно. Трек остался завершенным, однако не был выпущен. Со временем смысл песни открылся иначе. Она приобрела новое, более глубокое значение и стала историей о любви, в которой есть не только свет, но и тишина, печаль и умение быть рядом в самые сложные моменты.

"Эта песня - о нашей любви, о наших путешествиях и гастролях по Украине. О жизни между концертами, когда мы просто были вместе. Все слова в ней - правда из нашей жизни", - делится жена музыканта Саша Норова.

Вместе с треком на YouTube вышло видео, смонтированное другом пары, режиссером Артемом Григоряном, из личных архивов. Клип складывается в целостную историю совместной жизни, любви и времени, прожитого вместе.

Отметим, Михаил Клименко, известный как ADAM, - украинский певец, композитор и автор песен. Он ушел из жизни 7 декабря 2025 года после тяжелой болезни. Песня "Сильно-сильно" стала одной из последних завершенных работ музыканта.

Кстати, недавно Михаил Клименко посмертно получил награду музыкальной премии "Золотая звезда Лирум". Вдова артиста забрала ее вместо мужа и довела до слез речью.