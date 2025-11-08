Вдова Белоножка со слезами на глазах рассказала о первом утре без мужа: "Это было страшное отчаяние"

Светлана и Виталий Билоножко

Народная артистка Украины Светлана Билоножко с болью вспомнила первые дни после смерти своего мужа, певца Виталия Билоножко, который в прошлом году ушел из жизни.

Светлана призналась, что сразу после смерти Виталия не было времени даже на слезы. Она сделала все, чтобы похороны состоялись на самом высоком уровне, как она и хотела для своего возлюбленного.

«Это было страшное отчаяние… Но у меня был достойный муж, и я должна была сделать все, чтобы и прощание с ним было достойным. Когда мне министр сказал, что там прощаются только с героями, я ответила: „Он герой. Просто не успели ему дать звание“, — вспомнила артистка в интервьюАлексея Суханова.

Она рассказала, что все члены семьи присоединились к организации прощания — сыновья, невестка, внуки. После похорон, говорит певица, она долго не могла заснуть — чувствовала присутствие мужа рядом.

«Меня не оставлял младший сын, он был рядом все время. Я просыпалась от того, что его рука (Виталия Билоножко — прим. ред.) гладит меня по голове… Девять дней это продолжалось. Я не спала совсем. Потом обратилась к гадалкам — говорили, ставьте свечу, молитесь, говорите с ним. И когда девять дней прошло, все будто рукой сняло», — удивила исполнительница своим рассказом.

Светлана Белоножко / © скриншот с видео

Светлана убеждена, что это был знак от мужа — он пришел ее поддержать в первые тяжелые дни. Несмотря на то, что прошло время, певица признается — часто обращается к Виталию мысленно и до сих пор чувствует его рядом.

«Голос я не слышу, но думаю с ним постоянно. Бывает, что нахлынет, разрыдаюсь — тогда прячусь от всех, чтобы никто не видел. Потому что при людях не могу… А когда пою грустную песню, голос исчезает — он просто садится. Но надо жить. Надо делать все, что мы с ним надумали. Я все сделаю, Виталик», — подытожила свое признание вдова певца.

