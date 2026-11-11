ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
224
Время на прочтение
2 мин

Вдова Билоножка вспомнила свою неудачную эмиграцию четыре года назад и почему сейчас не уедет из Киева

В начале полномасштабной войны звезда с семьей проживала в Ужгороде, но долго побыть там не удалось.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Светлана Билоножко

Светлана Билоножко

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, которая после смерти мужа Виталия Билоножко продолжает творческую деятельность, рассказала, рассматривает ли возможность уехать из Киева из-за опасности.

Певица призналась, что в начале полномасштабного вторжения уже пыталась пожить в другом городе, однако надолго не задержалась. В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» артистка отметила, что не планирует эмигрировать из Украины.

По ее словам, даже временный переезд в Ужгород, куда семья отправилась в первые месяцы войны, не стал для нее комфортным решением. В итоге Светлана довольно быстро вернулась в столицу.

Светлана Билоножко

Светлана Билоножко

Билоножко подчеркнула, что Киев для нее — особый город, с которым она не хочет расставаться. Более того, певица верит, что обстоятельства не заставят украинцев массово покидать страну.

«Нет, не задумывалась. В начале войны мы выезжали в Ужгород. Но тогда очень быстро вернулись. Я не могу без Киева. Вообще мы не планируем выезжать из Украины. У меня такая сильная вера, что не будет такого, что нужно будет выезжать всем и это будет конец», — подчеркнула артистка в разговоре с Анной Севастьяновой.

В настоящее время Светлана Билоножко остается в Украине и продолжает заниматься творчеством. Несмотря на личную потерю, она не отказывается от выступлений и стремится и дальше знакомить слушателей со своим репертуаром и вспоминать о муже Виталие Билоножко.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о подготовке звезд к блекаутам в Украине — чем запаслась Ольга Сумская, как оборудовал дом Зибров и другие.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie