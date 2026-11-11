Вдова Билоножка вспомнила свою неудачную эмиграцию четыре года назад и почему сейчас не уедет из Киева

Светлана Билоножко

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Народная артистка Украины Светлана Билоножко, которая после смерти мужа Виталия Билоножко продолжает творческую деятельность, рассказала, рассматривает ли возможность уехать из Киева из-за опасности.

Певица призналась, что в начале полномасштабного вторжения уже пыталась пожить в другом городе, однако надолго не задержалась. В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» артистка отметила, что не планирует эмигрировать из Украины.

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По ее словам, даже временный переезд в Ужгород, куда семья отправилась в первые месяцы войны, не стал для нее комфортным решением. В итоге Светлана довольно быстро вернулась в столицу.

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Светлана Билоножко

Билоножко подчеркнула, что Киев для нее — особый город, с которым она не хочет расставаться. Более того, певица верит, что обстоятельства не заставят украинцев массово покидать страну.

«Нет, не задумывалась. В начале войны мы выезжали в Ужгород. Но тогда очень быстро вернулись. Я не могу без Киева. Вообще мы не планируем выезжать из Украины. У меня такая сильная вера, что не будет такого, что нужно будет выезжать всем и это будет конец», — подчеркнула артистка в разговоре с Анной Севастьяновой.

В настоящее время Светлана Билоножко остается в Украине и продолжает заниматься творчеством. Несмотря на личную потерю, она не отказывается от выступлений и стремится и дальше знакомить слушателей со своим репертуаром и вспоминать о муже Виталие Билоножко.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

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