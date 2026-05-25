Вдова Билоножко со слезами призналась, как после смерти мужа справляется с горем: "Я себя ругаю"

Светлана и Виталий Билоножко

Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко — певица Светлана Билоножко - откровенно поделилась, как живет после мучительной потери мужа и жалеет ли о чем-то.

Артистка признается, что до сих пор мысленно обращается к покойному мужу и верит: он продолжает ее оберегать. По словам Светланы, иногда в сложных жизненных ситуациях события складываются настолько странным образом, что ей кажется, что это поддержка от Виталия и родных, которых уже нет рядом.

«Я часто думаю, если бы там с облаков он видел, столько я хороших дел делаю, как мы с детьми честно ведем себя по жизни, как мы память о нем бережем. Я уже начинаю верить… Потому что иногда такая ситуация тяжелая возвращается так, что будто мой ангел мне помогает, потому что все решается положительно. И я вот думаю, что это Виталий мне помогает и родители», — поделилась Светлана в интервью Инне Бацман.

Инна Бацман, Светлана Билоножко

Также певица призналась, что после смерти мужа ее не покидает ощущение недосказанности. Она говорит, что часто возвращается мыслями к прошлому и ловит себя на чувстве вины, хотя понимает, что, вероятно, для этого нет причин.

«Всегда кажется, что не все сказала… Когда нет человека, то ты по десять раз все продумываешь и все время ищешь вину, которой, возможно, и нет», — сдерживая слезы призналась артистка.

Напомним, Виталий Билоножко умер в 2024 году на 71-м году жизни. Народный артист Украины долгое время боролся с тяжелой болезнью, в частности сахарным диабетом. У певца остались жена, двое детей и внуки, которые сейчас берегут память о нем.

