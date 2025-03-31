Вдова Билозира раскрыла, как после гибели композитора родные поделили наследство и кому принадлежат права на песни

Игорь Билозир со второй женой и Оксана Билозир

Реклама

Вдова композитора и народного артиста Украины Игоря Билозира рассказала, как после его гибели родные поделили наследство и кому принадлежат авторские права.

На днях бывшая жена артиста Оксана Билозир дала интервью "Главкому”, где заверила, что единственный наследник покойного композитора — это их общий сын Андрей. По словам певицы, именно ему принадлежат, в том числе, и авторские права на творчество отца. Впрочем, вторая жена Билозира Ольга Гошовская дала другую версию. Она говорит, что наследников трое — мама артиста, она и сын Андрей.

“Все его имущество и творческое достояние делились между тремя наследниками. Игорево жилье, что во Львове: 1/6 отошла Игоревой маме Марии Ивановне Билозир; 1/6 — мне (тогда Ольге Билозир) как жене Игоря, 4/6 — сыну Игоря и Оксаны Билозоров – Андрею”, – написала Ольга.

Реклама

Игорь Билозир с сыном. Фото — Facebook Михаил Маслий

Что же касается творческого наследия, то его тоже разделили между собой мама музыканта, вторая жена и сын. Правда, потом Ольга подарила свою долю родной сестре мужа. Тем временем Мария Ивановна завещала внучке. Так что права на песни музыканта принадлежат его сыну Андрею, сестре Руслане и племяннице Виктории.

“Творческое наследие делилось на трех наследников в равных долях: по 1/3. Игорева мама впоследствии, чтобы я могла купить себе квартиру, подарила свою долю от квартиры Игоря мне. В знак благодарности я подарила 1/3 своей доли прав на творческое наследие Игоря его родной сестре Руслане Иосифовне Билозир. Игорева мама завещала свою 1/3 авторского права на песне сына своей внучке, дочери Русланы Билозир Виктории Савчук. Поэтому, по состоянию на сегодняшний день авторским правом на песни и инструментальные произведения Игоря Билозора владеют три человека: Андрей Билозир, Руслана Билозир, Виктория Савчук”, — добавила вдова музыканта.

Ольга Гошовская также отметила еще один важный момент. Права на песню принадлежат не только композитору, но и поэтам, которые готовили текст. В таких случаях 50% прав на композицию принадлежат Билозиру, а другие — автору строк. Тогда наследники композитора делят между собой 50% в равных частях.

Оксана Билозир / © instagram.com/oksana_bilozir

“Не забывайте, что песня имеет и музыку, и слова. И здесь уже речь идет об авторских правах на песню не только композитора, но и поэта. Например, песня “Мамина світлиця”. 50% авторских прав принадлежат поэту Богдану Стельмаху, остальные 50% — трем наследникам Игоря Белозора в равных долях”, — добавила Гошовская.

Отметим, Оксана и Игорь Билозиры прожили в браке 14 лет, во время которого родился их сын Андрей. Через два года после развода музыкант женился на Ольге Гошовской. Жизнь композитора трагически оборвалась 28 мая 2000 года. Музыканта 8 мая избили мужчины, которые были выпившие. Им якобы не понравилось то, что он исполнял украиноязычные песни и мешал им слушать русскоязычные. От полученных травм композитор умер в больнице.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко рассказала о наследии мамы Нины Матвиенко. Артистка раскрыла, как его поделила со своими братьями.