Вдова Дизеля из Green Grey впервые прокомментировала его смерть: "Он не болел, не жаловался на здоровье"

Дизель из группы Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Вдова основателя группы Green Grey Дизеля, настоящее имя которого Андрей Яценко, впервые прокомментировала смерть мужа.

На проекте "ЖВЛ представляет" рэперша Евгения призналась, что до сих пор не может оправиться после потери музыканта. Смерть Дизеля стала для нее настоящим шоком, ведь он не болел и не жаловался на состояние своего здоровья.

"Сейчас не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов", - говорит Евгения.

Вдова Андрея Яценко из Green Grey / © скриншот с видео

Кстати, 30 октября в Киеве проходил концерт памяти Андрея Яценко. Вдова музыканта обратилась ко всем, кто посетил мероприятие, и поблагодарила за поддержку в такое тяжелое для нее время.

"Он 30 лет горел музыкой, группой. Я очень благодарна всем, кто пришел поддержать меня и память об Андрее. Это огромная потеря для музыкального мира, для украинских музыкантов, потому что Андрей развивал культуру, давал музыкантам выражаться", - говорит Евгения.

Напомним, Андрей Яценко умер 20 октября из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью. Недавно тетя музыканта рассказала, что его жена до сих пор не прощает себе смерти мужа.