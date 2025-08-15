Вдова Фелипенко вспомнила их последнее общение и как узнала о гибели мужа на войне

Юрий Фелипенко и Катерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

Вдова украинского актера Юрия Фелипенко - ведущая Екатерина Мотрич - вспомнила их последнее общение и как узнала о гибели мужа на фронте.

Артиста не стало 14 июня. Екатерина Мотрич в интервью Алине Доротюк говорит, что в тот роковой день они общались в последний раз. За полчаса до гибели Юрия супруги списывались в Сети. В частности, Фелипенко сообщил, что возвращается с позиций.

"Последний раз общались за полчаса до его смерти. Они выезжали с позиций. Мы переписывались. Я написала: "Хух, напиши", - вспомнила ведущая.

Юрий Фелипенко

Через полчаса после их общения Юрий погиб. Екатерина говорит, что не может рассказывать подробностей, ведь сейчас идет расследование. Однако ведущая отметила, что это произошло во время его возвращения с позиций. О гибели мужа Екатерине Мотрич сообщили работники ТЦК.

"Работники ТЦК сообщили. Должна отметить, что с момента, как они мне позвонили, и до момента сегодняшнего, мы в контакте с различными документациями, бюрократическими процессами. Это очень приятная коммуникация. Как бы это странно не звучало, я хочу публично сказать спасибо за эту искреннюю, тактичную и последовательную коммуникацию со мной. Они позвонили, приехали ко мне: медсестра и капеллан. Приехали и сообщили, что Юра погиб. Это было при выезде с позиций", - поделилась ведущая.

