Вдова Фелипенко вспомнила их последнее общение и как узнала о гибели мужа на войне
Также Екатерина Мотрич рассказала, как погиб Юрий Фелипенко.
Вдова украинского актера Юрия Фелипенко - ведущая Екатерина Мотрич - вспомнила их последнее общение и как узнала о гибели мужа на фронте.
Артиста не стало 14 июня. Екатерина Мотрич в интервью Алине Доротюк говорит, что в тот роковой день они общались в последний раз. За полчаса до гибели Юрия супруги списывались в Сети. В частности, Фелипенко сообщил, что возвращается с позиций.
"Последний раз общались за полчаса до его смерти. Они выезжали с позиций. Мы переписывались. Я написала: "Хух, напиши", - вспомнила ведущая.
Через полчаса после их общения Юрий погиб. Екатерина говорит, что не может рассказывать подробностей, ведь сейчас идет расследование. Однако ведущая отметила, что это произошло во время его возвращения с позиций. О гибели мужа Екатерине Мотрич сообщили работники ТЦК.
"Работники ТЦК сообщили. Должна отметить, что с момента, как они мне позвонили, и до момента сегодняшнего, мы в контакте с различными документациями, бюрократическими процессами. Это очень приятная коммуникация. Как бы это странно не звучало, я хочу публично сказать спасибо за эту искреннюю, тактичную и последовательную коммуникацию со мной. Они позвонили, приехали ко мне: медсестра и капеллан. Приехали и сообщили, что Юра погиб. Это было при выезде с позиций", - поделилась ведущая.
Напомним, недавно Екатерина Мотрич показывала фото с их с Юрием Фелипенко свадьбы. Ведущая также растрогала воспоминаниями о том дне.