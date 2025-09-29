Вдова Георгия Гонгадзе объяснила, почему после гибели мужа скрывает личную жизнь

Мирослава Гонгадзе / © youtube/Slava Volynskyi

Реклама

Жена погибшего Георгия Гонгадзе, журналистка и общественная активистка Мирослава Гонгадзе, рассказала подробности своей личной жизни.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко она призналась, что сознательно оберегает свою частную жизнь от посторонних глаз, несмотря на многолетнее присутствие в публичном пространстве. Стоит отметить, что Мирослава редко говорит о себе вне работы.

В то же время журналистка подчеркнула, что часть ее истории и так давно стала достоянием общества, поэтому остальное она оставляет только для себя. По ее словам, всего, что люди знают о ней — достаточно.

Реклама

"Я не буду рассказывать о своей личной жизни. То, что общество уже знает, этого достаточно. Все остальное — это мое, и оно не должно становиться публичным", — подчеркнула Мирослава.

Мирослава Гонгадзе / © youtube/Slava Volynskyi

В то же время Гонгадзе не скрывает — личная жизнь обязательно должна быть. Также она добавила, что память о муже Георгии для нее очень важна.

"Это женское вдохновение, ментальное здоровье, сила ради себя и детей. Память о муже важна, но жизнь продолжается, и она предусматривает отношения, наполнение, любовь", — отметила Мирослава, добавив, что именно к этому советует стремиться женщинам, которые пережили потерю.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Гонгадзе: какое МИНИСТЕРСТВО хочет возглавить, тайны ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ и что не так с США

Реклама

На вопрос о возвращении в Украину Гонгадзе с интригой ответила, что рассматривает такую возможность. Мирослава отметила, что делает все возможное для того, чтобы переехать сюда на долгий период времени.

Напомним, недавно актер Андрей Фединчик обвинил свою экс-супругу Наталью Денисенко в измене и назвал имя ее любовника. Артистка в свою очередь эмоционально отреагировала на громкие заявления бывшего мужа и объяснила, что на самом деле происходит в ее личной жизни.