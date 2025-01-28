Вдова Хильского призналась, как после гибели мужа справляется с горем: "Видела последние минуты жизни"

Вдова известного актера-военного Алексея Хильского — Надежда Хильская — призналась, как справляется со своим горем.

Артист еще в начале полномасштабной войны встал на защиту Украины от российских оккупантов. Однако жизнь Алексея Хильского трагического оборвалась в августе 2023 года. Надежда Хильская говорит, что ее муж погиб во время выполнения боевого задания. В частности, на "нуле" он получил серьезное ранение. Побратимы пытались эвакуировать Хильского, однако, к сожалению, оккупанты ударили дроном, который забрал жизнь актера.

"При выполнении задания на "нуле" они разделились на две группы. Когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе, был ранен. Его пытались вытащить, но прилетел вражеский дрон – и он погиб. Я видела последние минуты жизни своего мужа из экшн-камеры, мне передали запись побратимы. Как он был ранен, как оказывали первую помощь, накладывали турникет, несли на носилках, они рвались, переложили на другие. Я была с ним все эти последние минуты. Это было невыносимо, но в то же время я так гордилась им", - рассказала актриса в интервью Oboz.ua.

Алексей Хильский / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Уже полтора года прошло от гибели Алексея Хильского. Надежда признается, что время совсем не лечит. Она тяжело переживает это. Иногда актриса просматривает старые видео с мужем, чтобы услышать его голос, иногда чувствует его присутствие. К слову, Хильские прожили много лет вместе, у них были отличные отношения и они были партнерами во всех смыслах. Надежде очень сложно дается переживать это горе.

"Эта боль просто уже становится частью тебя. Ничего невозможно забыть. Когда столько лет между вами такие классные отношения, вы партнеры во всех смыслах этого слова – по жизни, профессии, отцовству. Мы реально были хорошей семьей. Бывают периоды, когда мне все время хочется слушать его голос, смотреть видео и иногда открываю – и быстро закрываю, потому что сердце разрывается: не сегодня, не могу сегодня. я все больше стала чувствовать, что он рядом с нами. Он все больше и больше становится частью меня. Я знаю, что это странно звучит, но часто слышу его голос в своей голове, интонации. Что-то смешное – он очень любил шутить. А вот снится очень редко", - призналась артистка.

Надежда Хильская с мужем / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Тем не менее, Надежда Хильская пытается жить дальше. Актриса говорит, что ей очень помогают родные и друзья. Также артистку отвлекает работа. Именно это помогает Надежде пережить трудные времена.

"Родные и друзья. Так случилось, что на середину сентября у меня были назначены съемки — еще и месяц не прошел после гибели мужа. Я начала работать — и это тоже спасало", — призналась артистка.

Алексей и Надежда Хильские с дочерью / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб режиссер Станислав Притула. Жизнь военного трагически оборвалась 22 января.

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