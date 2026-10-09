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Дата публикации
Категория
Гламур
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Вдова Хью Хефнера впервые выдала всю правду о пережитом "аду" в браке после долгого молчания

Кристал Хефнер заявила о насилии в отношениях с основателем Playboy и призвала известную коллегу быть осмотрительной сейчас.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Гью Гефнер и его вдова Кристал

Гью Гефнер и его вдова Кристал / © East News

Вдова основателя империи Playboy Хью Хефнера — модель Кристал Хефнер — публично рассказала о болезненном опыте брака с покойным магнатом и призвала Голливуд не романтизировать его образ.

Бизнесмен умер еще в 2017 году, однако теперь его последняя жена снова привлекла внимание к тому, что, по ее словам, происходило за закрытыми дверями знаменитого особняка. Поводом стало создание художественного фильма об основателе Playboy, в котором роль его жены должна исполнить американская актриса Джессика Билл.

В своем фотоблоге Кристал обратилась к артистке и призвала ее отказаться от съемок в фильме, если его цель — идеализировать Хефнера и мир Playboy. Модель заявила, что во время брака испытывала сразу несколько форм насилия. По ее словам, другие женщины также рассказывали о принуждении, изнасиловании, наркотическом одурманивании и эксплуатации.

Пост-обращение Кристал Хефнер

Пост-обращение Кристал Хефнер

«Пожалуйста, не соглашайтесь на роль жены Хью Хефнера, если этот фильм призван романтизировать его или мир Playboy. На самом деле я была его женой, и в этих отношениях я испытывала сексуальное, эмоциональное, финансовое и физическое насилие. Многие другие женщины также выступили с обвинениями в изнасиловании, принуждении, накачивании наркотиками и эксплуатации. Есть и серьезные предположения, связанные с несовершеннолетними», — подчеркнула Кристал в личном сообщении актрисе, скриншот которого опубликовала у себя в Instagram.

Вдова также раскритиковала попытки представить Хефнера как культовую фигуру, достойную восхищения. По ее мнению, за публичным образом медиамагната скрывалось пренебрежительное отношение к женщинам, которых он воспринимал скорее как объекты, чем как личности.

«Я надеюсь, что каждый, кто задействован в этом фильме, найдет время послушать женщин, переживших этот ад, прежде чем помочь Голливуду снова превратить эту историю в ностальгическую», — отметила она.

Хью и Кристал Хефнеры / © East News

Хью и Кристал Хефнеры / © East News

Кристал добавила, что хотела бы увидеть на экране не украшенную версию истории Хефнера, а честное изображение человека, которого считает жестоким и самовлюбленным. Вдова отметила, что те отношения превратили ее в «пустую оболочку».

«Хью Хефнер не был артистом или кем-то еще, кого стоило бы прославлять. Он был нарциссическим и мизогонным порнографом, который жестоко обращался с женщинами и эксплуатировал их на высшем уровне. Для него я не была человеком. Он меня не видел. Женщины были для него объектами. Я хотела бы увидеть честное изображение влиятельного и жесткого Хью, а не очередной фильм, романтизирующий человека, который всю свою жизнь тщательно мифологизировал себя и свой образ», — поделилась модель с Daily Mail.

Что известно о браке Кристал и Хью Хефнера и ее личной жизни после смерти бизнесмена

Кристал стала третьей женой основателя Playboy. Они поженились 31 декабря 2012 года, когда невесте было 26 лет, а Гефнеру — 86. До этого пара переживала периоды разрыва и примирения. По сообщениям СМИ, брачный договор не предусматривал для Кристалла права на наследство мужа.

Ранее Хефнер был женат на Милдреде Уильямс, с которой имел дочь Кристи и сына Дэвида. После их развода он десятилетиями жил без официального брака, а в 1989 году женился на модели Кимберли Конрад. У них родились сыновья Марстон и Купер.

Хефнер скончался 27 сентября 2017 года в возрасте 91 года. Его имя десятилетиями было связано с журналом Playboy и одноименной развлекательной империей. Однако теперь Кристал призывает не сводить его историю только к успеху и гламурному образу, а учитывать также свидетельства женщин о пережитом.

К слову, после смерти Хефнера Кристал постепенно начала новую жизнь. В этом году она во второй раз вышла замуж за американского бизнесмена Джеймса Варда. Для свадьбы модель выбрала платье украинского бренда.

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