Вдова Игоря Поклада впервые раскрыла детали его последних дней: "Ушел из жизни под звук "Шахедов"

Игорь Поклад

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Сегодня, 11 июля, в Киеве проходит прощание с выдающимся композитором, Героем Украины Игорем Покладом.

Почтить память пришли родные и близкие звезды. В частности, вдова композитора Светлана Поклад в комментарии корреспондентам ТСН.ua раскрыла детали смерти мужа. Она подтвердила, что Игорь Поклад умер от страшной болезни, но без боли. И, к сожалению, оказалось, что последние мгновения жизни композитора прошли во время очередного обстрела Киева со стороны РФ. Также Светлана поблагодарила всех неравнодушных, для которых смерть композитора стала личным горем.

Вдова Игоря Поклада разговаривает с его коллегой Юрием Рыбчинским / © ТСН

"Хочу выразить искреннюю благодарность каждому: тем, кто позвонил, или пролил слезинку, когда узнал эту трагическую весть. Были очень тяжелые времена, в частности на фоне того, что происходит в стране. Да, он действительно ушел из жизни под звук "Шахедов", которые летели у нас над головой. Но он ушел очень тихо, мирно, спокойно... Господь настолько его любил, что во время такого тяжелого диагноза он не имел ни одной минуты боли. Пожалуй, это должно как-то утешить каждого из нас", — поделилась вдова в комментарии корреспондентам ТСН.ua.

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Напомним, недавно Игорь Поклад умер в возрасте 83 лет. Композитор ушел в мир иной в возрасте 83 лет. Его богатое творческое наследие навеки останется в памяти многих украинцев.