Вдова погибшего на войне Юрия Фелипенко показала фото с их свадьбы и растрогала воспоминаниями

Юрий Фелипенко и Катерина Мотрич

Вдова погибшего актера-военного Юрия Фелипенко, который защищал страну от оккупантов, Екатерина Мотрич показала фото с их свадьбы и поделилась щемящими воспоминаниями о том дне.

Пара заключила брак в июне 2024 года. В этом году они должны были бы праздновать первую годовщину свадьбы. Но, к сожалению, жизнь актера 14 июня в возрасте 32 лет оборвалась на войне.

Тем не менее, Екатерина Мотрич по случаю особой даты почтила память мужа. Ведущая поделилась щемящими воспоминаниями. Вдова погибшего военного говорит, что день их свадьбы был теплым, солнечным и по-особенному семейным.

Свадьба Екатерины Мотрич и Юрия Фелипенко

Ведущая ранее не публиковала фото с праздника. Екатерина Мотрич говорит, что они ей не до конца нравились. Сейчас же ведущей эти снимки кажутся прекрасными и навевают теплые воспоминания.

"Это был очень красивый, теплый и семейный день. Покажу пару красивых фото. Раньше не публиковала, что-то мне не нравилось в моем образе. Сегодня эти фото кажутся самыми красивыми, теплыми и приносят мне большое тепло", - поделилась Екатерина Мотрич.

Пост Екатерины Мотрич

Отметим, Юрий Фелипенко погиб на фронте 14 июня. Прощание с военным состоялось 19 июня в Киеве - сначала в Театре на Подоле, где он работал, а затем в Михайловском соборе.