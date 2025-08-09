Вдова Поклада после его смерти поскандалила с бывшей Джигарханяна, которая позвонила из Москвы

Светлана и Игорь Поклади, Виталина Цымбалюк-Романовская

Реклама

Жена легендарного украинского композитора Игоря Поклада, который ушел из жизни в начале июля, вспомнила неожиданный звонок из России, прозвучавший в ночь после похорон мужа.

Так, Светлане Поклад позвонила бывшая жена покойного российского актера Армена Джигарханяна— Виталина Цымбалюк-Романовская, уроженка Киева. Однако их разговор быстро превратился в конфликт. В комментарии oboz.ua Светлана призналась, что после трагедии получила сотни звонков со словами поддержки. Однако именно этот контакт с РФ шокировал больше всего. И уже с первых слов, которые произнесла тогда Цымбалюк-Романовская, стало понятно, что диалог не сложится.

"Виталина сказала: "Искренне вам сочувствую. У нас с вами очень похожие судьбы". Когда я переспросила, в чем сходство, она ответила: "В разнице в возрасте с мужчинами. Вам повезло, что у вас его не забрали, а у меня — забрали", — вспомнила Светлана.

Реклама

Виталина Цымбалюк-Романовская с Арменом Джигарханяном

К тому же бывшая Джигарханяна оказалась совершенно оторванной от контекста войны в Украине, чем еще больше возмутила вдову. В результате Виталина не постеснялась цинично назвать кровопролитную войну, которую начали россияне, пропагандистским термином "СВО". Эти слова уже окончательно вывели Светлану из равновесия: "Я сказала ей: "Это не "СВО", а кровавая война, которую развязал Путин! И вы все виноваты в том, что произошло. Вы же его избирали, посадили на трон!".

Разговор обострился еще больше, когда Цымбалюк-Романовская начала жаловаться на квартиру в Киеве, которая сейчас пустует, и размышлениями о "ремонте и уборке". Вдова Поклада сначала эмоционально начала пытаться открыть ей глаза, но все же впоследствии просто положила трубку, не тратя свое время.

"У нас пол страны в руинах, люди потеряли дома, ракеты летают над головами, а вас беспокоит беспорядок в квартире? Как вам не стыдно? Забудьте об Украине! Сидите в Москве и глотайте крокодиловы слезы", — вспомнила Светлана свой ответ Виталине.

Напомним, недавно путинист Филипп Киркоров публично признался в приверженности к Софии Ротару в особый для нее день.