Вдова Поклада раскрыла пророческие слова композитора перед смертью и какой была его последняя воля

Игорь Поклад с женой Светланой

Реклама

Жена выдающегося украинского композитора Игоря Поклада, который ушел из жизни в начале июля, рассказала детали о его последних днях.

Светлана Поклад призналась, что не оставляла мужа ни на минуту и выполнила все его просьбы до последнего вздоха. В интервью oboz.ua вдова впервые отметила, что Игорь Поклад умер у нее на руках и не в больнице, а у них дома. И хоть ему предлагали лучшие условия в больнице, он все равно предпочел оставаться дома.

"Игорю Дмитриевичу поставили диагноз в 2023 г. Мы проходили лечение, и были периоды, когда он чувствовал себя достаточно неплохо. А в конце июля у него случился инсульт. Его доставили на реанимобиле в "Феофанию". Нам создали прекрасные условия, все было на высшем уровне. Но я посмотрела на это все и сказала: "У нас есть идеальная медсестра, которая может выполнять все необходимые манипуляции дома. Отпустите нас, пожалуйста, домой". В больнице он пробыл всего два дня. Медсестра приходила, ставила капельницы, все было организовано так, как он хотел. Он постоянно повторял: "Хочу быть дома". Он отошел у меня на руках", — растрогала Светлана.

Реклама

Игорь Поклад

После церемонии прощания Игоря Дмитриевича похоронили на Берковецком кладбище в Киеве. По словам Светланы, такой была последняя воля композитора, ведь именно там уже покоилась его мама. Более того, за полгода Поклад предупредил возлюбленную, что летом его не станет.

"Это была его четкая воля. Очень странно, но он будто чувствовал, что его время приближается. Где-то за полгода до смерти сказал: "Это мое последнее лето, Светлана. Ты должна быть готова". У Игоря Дмитриевича на Берковецком кладбище похоронена мама. Он сам установил очень красивый памятник — две плиты. И всегда говорил: "Эта вторая — для меня". Все друзья, кто бывал у нас последние месяцы, слышали от него одно и то же: "Меня — только к маме". Он повторял это неоднократно. Сотни раз", — поделилась Светлана.

Вдова композитора также рассекретила одну из его просьб в завещании. В частности, как он просил жену почтить память его коллеги Владимира Ивасюка: "Прежде всего должна выполнить несколько завещаний, которые оставил Игорь Дмитриевич. Кое-что уже сделала. Однажды подозвал меня и говорит: "Ты же во Львов собралась?". Я никуда не собиралась, но спросила: "А что?" — "Когда будешь во Львове, обязательно зайди к Володе Ивасюку. Положи цветы". На прошлой неделе побывала на могиле Ивасюка. Положила букет роз".

Напомним, недавно Светлана Поклад шокировала диалогом с бывшей Джигарханяна, которая позвонила из Москвы после смерти композитора.