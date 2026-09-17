Вдова Поклада рассказала о тайном поступке Ротару: как певица помогла семье во время "катастрофы"

София Ротару, Светлана и Игорь Поклады

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Жена легендарного украинского композитора Игоря Поклада — Светлана — рассказала о многолетнем знакомстве с Софией Ротару и вспомнила особый поступок артистки.

Уже больше 10 лет звезды не общаются, однако Светлане есть о чем вспомнить. В интервью Дмитрию Гордону женщина призналась, что особенно благодарна певице за поддержку в период, когда ее муж тяжело болел. По словам вдовы композитора, Ротару помогла им финансово.

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Вероятно, говорится о периоде 2014 года, когда Игорь Дмитриевич перенес несколько серьезных операций, причины которых не раскрывались. Впрочем, Светлана Поклад отметила, что до сих пор пытается передавать артистке слова благодарности через общих знакомых и лично писала ей сообщения.

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«Я постоянно в мессенджере ей писала слова благодарности. Она в свое время нам очень помогла, когда болел Игорь. Очень помогла. Я ей так благодарна. Финансово помогла. Тогда катастрофа была абсолютная. Вы помните этот ужас. И кого не встречу, через всех я передаю ей благодарность. И вот сейчас даже передаю благодарность. Я ее в принципе очень люблю», — поделилась Светлана.

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Кроме помощи в сложный период, Поклад вспомнила и теплые личные встречи с Софией Ротару и ее мужем Анатолием Евдокименко. По словам женщины, вне сцены артистка совсем не такая, как ее привыкли видеть зрители.

Однажды Светлана пригласила супругов к себе домой и приготовила для гостей домашний ужин. Поначалу Ротару собиралась ненадолго задержаться в гостях, однако домашняя еда, похоже, убедила ее изменить планы.

«Я напекла целую кучу пирогов: с кисломолочным сыром, и с капусткой, и с мясом. И она: „Свет, убери, мне нельзя“. Потом говорит: „Толь, посмотри, когда у нас следующая поездка“», — вспомнила жена композитора.

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София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Впрочем, остаться надолго в тот вечер гостям не удалось. Светлана рассказала, что матери Софии Ротару внезапно стало плохо. Сестра артистки Аурика позвонила ей и сообщила, что нужно срочно отправляться в путь прямо ночью. Тогда хозяйка собрала для супругов все приготовленные вкусности.

«Это трагический день. Маме ее стало нехорошо в тот день. И позвонила Аурика и говорит: „Соня, надо выезжать прямо ночью“. Она отвечает: „Господи, а надо же заехать, хоть продукты какие-нибудь взять в путь“. Я все эти пирожки им сложила и они уехали. Она замечательный человек, она мне очень нравится», — рассказала Светлана.

Отметим, Игорь Поклад умер 9 июля 2026 года в возрасте 83 лет. Украинский композитор имел звание Героя Украины и был удостоен статуса Национальной легенды. За годы творческой деятельности он создал более 150 песен, ставших частью украинского музыкального наследия.

Напомним, недавно умерла бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери. Представитель актрисы на фоне слухов о причине ее смерти сделал официальное заявление.

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