Вдова Поклада шокировала заявлением о Матвиенко, которая незаконно поет его песни: "Заставлю Тоню извиняться"

Светлана Поклад и Тоня Матвиенко

Реклама

Жена украинского композитора Игоря Поклада — Светлана — возмутилась поведением певицы Тони Матвиенко, которую недавно раскритиковал Евгений Рыбчинский.

Ранее Рыбчинский предупредил артистку о возможных судебных проблемах из-за исполнения чужих песен без надлежащих разрешений, в частности хитов покойного Поклада. В своем эмоциональном обращении Светлана отметила, что семья Матвиенко ни разу не платила авторских отчислений за произведения, поскольку покойный композитор в свое время разрешил Нине Митрофановне петь его песни. При этом права на композиции оставались у него. Она подчеркнула, что право на исполнение песен имеет каждый, однако если это коммерческая деятельность, тогда только при условии получения соответствующей лицензии.

"Ни копейки Нина Митрофановна авторам не платила! Наоборот, мой муж искал Нину среди сотен вокалисток, то есть эти песни фактически были подарены ей. Но если мы говорим о концертах, гастролях, продаже билетов — все это регулируется законом об авторском праве. И авторское право передается в наследство правопреемникам — жене и детям покойного автора. Ни одна песня не передается в наследство детям исполнителей", — объяснила она под видео пользователя gopatsa.

Реклама

Светлана и Игорь Поклады и Тоня Матвиенко

Светлана также рассказала, что у Тони Матвиенко было достаточно времени, чтобы решить все вопросы еще при жизни композитора, однако никогда этого не сделала, хотя живет рядом с филармонией и десятилетиями поет его произведения. Она отметила, что предлагала Тоне решить все вопросы относительно авторства композиций раньше, когда Игорь Поклад был жив, однако артистка проигнорировала все рекомендации.

"Ей было достаточно позвонить живому Покладу и сказать: "Игорь Дмитриевич, позвольте?" Он бы сказал: "Пой!" Но она этого не сделала. После его смерти даже не вспомнила о нем, не попрощалась, не выразила соболезнования", — возмутилась вдова.

Женщина подчеркнула, что не стремится к материальной выгоде. В то же время Светлана заявила, что будет настаивать на соблюдении закона.

"Мне не нужно чужого! Мы все будем делать по закону, забудем, что было вчера. Но оскорбления, которые вы пишете в наш адрес, заберите обратно. Или я заставлю Тоню извиняться", — добавила вдова.

Реклама

Комментарий Светланы Поклад

Напомним, несколькими днями ранее Евгений Рыбчинский заявил, что Тоня Матвиенко исполняет песни, созданные для ее мамы Нины Матвиенко, без официальных разрешений. Среди них — хит "Ой, летіли дикі гуси" Игоря Поклада. Поэт предупредил, что артистка может столкнуться с юридическими проблемами и посоветовал ей лично договориться с семьями авторов, чтобы избежать конфликта.

Напомним, недавно актер Андрей Фединчик публично заявил, что его бывшая жена Наталья Денисенко якобы изменила ему и даже назвал имя ее нового избранника. В ответ актриса опровергла обвинения, прокомментировала скандальные слова экс-супруга и объяснила, что на самом деле происходит в ее личной жизни.