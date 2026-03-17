Вдова солиста "ADAM" призналась, вернется ли на сцену после потери

Александра Норова

Вдова Михаила Клименка, солиста группы «ADAM», Александра Норова поделилась, как переживает потерю мужа и в каком эмоциональном состоянии сейчас находится.

После смерти любимого ее жизнь изменилась кардинально, отмечает знаменитость в комментарии для проекта «Тур Зірками». Она признается, что каждый день дается непросто, а внутренние переживания не отпускают. Несмотря на это, Александра пытается держаться и жить дальше, сосредотачиваясь на самом простом — прожить еще один день. Она не строит планов наперед и позволяет себе двигаться маленькими шагами.

«На самом деле, в душе просто буря и боль, но надо жить», — сказала Норова.

В свое время супругов объединяла не только семья, но и музыка — они вместе выходили на сцену и работали над песнями. Но сейчас, по словам Александры, о возвращении к выступлениям речь не идет. Она честно говорит, что не имеет ресурса для творчества и пока ищет другие способы справиться с эмоциями.

«Я думаю, чтобы прожить этот день до вечера. Сделаю какие-то дела — и дальше по кругу. Купила себе скетчбук, чтобы рисовать, и пишу стихи о своей боли. Мне много не надо, пока что я справляюсь. Дальше — не знаю, что делать», — поделилась Александра.

Отметим, Михаил Клименко умер в декабре прошлого года от туберкулезного менингита. Ему было 38 лет. Артист был автором и исполнителем известных песен, которые получили популярность среди слушателей.

Напомним, недавно Надя Дорофеева в проекте «Дом звукозаписи» растрогала исполнением песни «Медленно» в память о Михаиле Клименко. Артистка довела до мурашек исполнением хита группы ADAM.