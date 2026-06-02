Вдова Табачника Недельская за ошеломляющую сумму продает особняк в центре Киева: вид дома изнутри
Певица Татьяна Недельская решила избавиться от роскошного дома в престижном районе столицы.
Вдова украинского аккордеониста и политика Яна Табачника — певица Татьяна Недельская — за ошеломляющую сумму продает дом в центре Киева.
Об этом сообщает «ЖВЛ представляет». Отмечается, что Татьяна Недельская является владелицей имения площадью 1400 квадратных метров. Роскошный дом расположен в Печерском районе столицы. Однако журналисты выяснили, что Татьяна Недельская решила его продать за ошеломляющую сумму, а именно почти 10 миллионов долларов.
В «ЖВЛ представляет» также показали фото имения, в том числе и изнутри. Снаружи дом имеет светлый фасад, колонны и классическую инфраструктуру. А вот внутри на потолках есть лепнина, множество антикварной мебели, массивные деревянные элементы и изысканные отделки.
Кстати, Табачник и Недельская в свое время также построили бассейн с сауной, домашний кинотеатр, каминный зал, помещение для персонала и гараж.
Отметим, Татьяна Недельская прожила в браке с Яном Табачником 18 лет. Вместе они воспитывали троих детей. В 2023 году Ян Табачник умер от рака легких.
