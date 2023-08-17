Вдова "убитого" экс-нардепа Евгения Дейдея Дарья вышла замуж за его копию

Экс-жена якобы "погибшего" на войне бывшего депутата Евгения Дейдея Дарья Ледовских сообщила, что снова вышла замуж.

Об этом Дарья рассказала на странице Facebook. Она разместила фото с новым избранником, который невероятно похож на ее бывшего.

Евгений Дейдей и Дарья Ледовских

Также девушка похвасталась кольцом с немалым бриллиантом, а также изменила фамилию. Теперь она носит не свою девичью Ледовских, или экс-мужа – Дейдей фамилию, а Мандич. Также Дарья похвасталась огромной татуировкой на руке с именем Стефан.

Экс-жена Евгения Дейдея вышла замуж за мужчину, который очень похож на него / Фото: facebook.com/daryna.liedovskykh

Экс-жена Евгения Дейдея вышла замуж / Фото: facebook.com/daryna.liedovskykh

Экс-жена Евгения Дейдея вышла замуж / Фото: facebook.com/daryna.liedovskykh

Экс-жена Евгения Дейдея вышла замуж / Фото: facebook.com/daryna.liedovskykh

Новый избранник Дарьи настолько похож на ее экса Дейдея, что пользователи поначалу даже подумали, что это он и есть просто после удачной пластической операции. Однако журналист, политзаключенный, комбатант, народный депутат VIII созыва, политик и гражданин Игорь Мосийчук сообщил, что на фото не Евгений Дейдей. А нового любимого Дарьи зовут Стефан Джукич-Мандич.

Евгений Дейдей погиб – что известно

Напомним, что в марте 2022 года на тот момент еще жена экс-нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея Дарья сообщила, что он якобы погиб на войне. Никаких подробностей тогда Дарья не рассказывала.

Дарья Ледовских рассказала о смерти Евгения Дейдея в 2022 году

Тогда же появилась информация, что смерть Дейдея на самом деле – фейк, и он уехал за границу. В свою очередь, Дарья отметила, что муж не мог так поступить с ней и их детьми:

"Мне сказали, что он погиб. Мы с детьми в Киеве, нас никто не вывозил. Вряд ли он жив. Он должен был ребенка забрать в Будапеште. Ехал туда, исчезла связь и больше его никто не видел. Ребенка оттуда вывозили наши знакомые. Он бы ребенка не бросил", – говорила Дарья в комментарии УП.

Но уже в сентябре 2022 года Дарья подала на развод с Евгением Дейдеем. Вероятно, она получила определенные доказательства, что на самом деле ее муж жив и находится за границей. Женщина решила взыскать с Дейдея алименты за их двоих детей. Отметим, что у супругов есть 4-летний сын и трехлетняя дочь.

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