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Вдова Виталия Билоножко навестила могилу мужа и показала, как почтила его память
Светлана приехала на кладбище в поминальный день.
Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко – певица Светлана Билоножко – показалась на могиле мужа.
Так, после Пасхи в поминальные дни вдова посетила кладбище, где похоронен Виталий Билоножко. Светлана пришла на Байковое кладбище в Киеве почтить память покойного с пышным букетом красных роз и гостинцами, которые положила на могилу.
Запечатлеть этот момент Билоножко решила на фото, которым и поделилась с поклонниками творчества артиста. На кадре вдова в черной одежде тоскливо приложила руку к портрету мужа на кресте.
"Памятный день. Была у Виталика", — растрогала Светлана подписью фотографии.
Отметим, Виталий Билоножко умер на 71-м году жизни. Его сердце остановилось 9 января прошлого года. Легендарный исполнитель в последние дни был под наблюдением медиков в больнице. У Народного артиста Украины осталась жена Светлана, двое детей и двое внуков.
Кстати, в начале этого года в годовщину смерти Виталия Билоножко семья и друзья звезды собрались вместе и показались возле его могилы.