Вдова Виталия Билоножко назвала песню, от которой отказалась после смерти мужа: "Ее знают все"

Светлана и Виталий Билоножко

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Народная артистка Украины Светлана Билоножко, вдова певца Виталия Билоножко, высказалась о смерти мужа и какую песню больше не поет.

Речь идет о хите из совместного репертуара «Мелодія двох сердець», ставшего настоящим символом их творческого тандема. В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» артистка призналась, что эта композиция до сих пор остается одной из самых популярных и приносит наибольший доход. В то же время возвращать ее в свой сольный репертуар Светлана не планирует.

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Певица припомнила, как они с мужем создавали будущий хит. По ее словам, тогда оба были молодыми и вдохновенными, поэтому мелодия родилась буквально через мгновение.

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«”Мелодія двох сердець” является талисманом нашего фестиваля. Ее знают и поют все. Таков красивый текст. Мы были молоды, упорны, мы сидели и читали текст и он сел за фортепиано и в одну секунду мы сделали мелодию, а затем аранжировку. Думаю, эта песня самая “кормилица”», — рассказала Светлана в разговоре с Анной Севастьяновой.

Светлана и Виталий Билоножко

Однако после утраты возлюбенного артистка решила не исполнять композицию самостоятельно. Она объяснила, что это произведение было особенно именно потому, что они пели его вместе. Так что менять эту традицию даже после смерти мужа Светлана не хочет.

«Нет, я не пела ее. Мы ее вдвоем пели. Так и останется. То, что делали вдвоем, оно останется вдвоем. Сейчас работаю над сольными песнями, чтобы я могла выходить к людям, петь, вспоминать. Так как любили Виталия Билоножко, не знаю, кого так любили. Он себя не жалел и отдавался на все сто. Поэтому он себя очень потратил, свое здоровье. Сердце остановилось. Очень досадно, но он оставил после себя хорошую память. Когда выхожу на сцену, то вспоминаю его», — отметила певица.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

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Напомним, Виталий Билоножко умер в 2024 году. Последние дни жизни музыкант провел в киевской больнице, где его не стало. У него остановилось сердце в возрасте 70 лет. В частности, на это повлиял и сахарный диабет.

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