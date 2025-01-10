Вдова Виталия Билоножко показала, как выглядит могила ее покойного мужа

Прошел год, как артист ушел из жизни.
На днях состоялась первая годовщина смерти народного артиста Украины Виталия Билоножко.
В памятный день жена певца Светлана Белоножко навестила его на кладбище. Вдова показалась на фоне могилы любимого мужа, которого не стало в прошлом году. С пышным букетом роз Светлана, едва сдерживая слезы, обратилась к Виталию и призналась, что "всегда будет его любить". К слову, почтить память Виталия Билоножко вместе со Светланой пришли его друзья и родные.
"Были у Виталика на Байковом кладбище. Все рассказали ему, поделились воспоминаниями. Потом собрались на поминальный обед. Какие же все-таки замечательные друзья у Виталика, как было с ними тепло и уютно! Нумеролог сказала, что он был рядом с нами. Светлая память нашему неповторимому Виталию", — довела до слез Светлана Билоножко.
Напомним, недавно певец Павел Зибров тоже делился своими воспоминаниями и фото с товарищем Виталием Билоножко. На картинке молодых исполнителей просто не узнать.
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