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Вдова Виталия Билоножко показала, как выглядит могила ее покойного мужа

Вдова Виталия Билоножко показала, как выглядит могила ее покойного мужа

Могила Виталия Билоножко на Байковом кладбище

Прошел год, как артист ушел из жизни.

На днях состоялась первая годовщина смерти народного артиста Украины Виталия Билоножко.

В памятный день жена певца Светлана Белоножко навестила его на кладбище. Вдова показалась на фоне могилы любимого мужа, которого не стало в прошлом году. С пышным букетом роз Светлана, едва сдерживая слезы, обратилась к Виталию и призналась, что "всегда будет его любить". К слову, почтить память Виталия Билоножко вместе со Светланой пришли его друзья и родные.

Могила Виталия Билоножко на Байковом кладбище / ©
Могила Виталия Билоножко на Байковом кладбище
Могила Виталия Билоножка на Байковом кладбище / ©
Могила Виталия Билоножка на Байковом кладбище

"Были у Виталика на Байковом кладбище. Все рассказали ему, поделились воспоминаниями. Потом собрались на поминальный обед. Какие же все-таки замечательные друзья у Виталика, как было с ними тепло и уютно! Нумеролог сказала, что он был рядом с нами. Светлая память нашему неповторимому Виталию", — довела до слез Светлана Билоножко.

Напомним, недавно певец Павел Зибров тоже делился своими воспоминаниями и фото с товарищем Виталием Билоножко. На картинке молодых исполнителей просто не узнать.

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