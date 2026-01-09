- Дата публикации
Вдова Виталия Билоножко показалась на могиле певца в годовщину его смерти и растрогала признанием
Светлана с семьей почтила память артиста на кладбище.
Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко — певица Светлана Билоножко — вышла на связь в годовщину смерти мужа.
Сегодня, 9 января, прошло два года со дня смерти легендарного певца. Поэтому в такой день Светлана с семьей пришла на Байковое кладбище в Киеве, чтобы навестить покойного. На могилу Виталия семейство Билоножко положило несколько букетов цветов. Дочь Марина опубликовала соответствующую фотографию в Instagram и растрогала признанием. При этом семья поделилась любимыми песнями, которые при жизни исполнял родной человек.
«Скорбим, помним. Навсегда в наших сердцах. Два года прошло и такая же погода», — отметила Марина Билоножко, а ее звездная мама сделала репост.
Отметим, сердце музыканта остановилось на 71-м году жизни. Его не стало в больнице после длительной борьбы с болезнью. У Виталия Билоножко осталась жена, двое детей и внуки.
