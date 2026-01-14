Вдова Виталия Билоножко призналась, на какие деньги живет и какую пенсию получает: "Даже стыдно говорить"

Светлана Билоножко / © скриншот с видео

Реклама

Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко - певица Светлана Билоножко - призналась, на какие средства живет и какую пенсию получает.

Исполнительница сейчас активно волонтерит. Если артистка и дает концерты, то они в основном благотворительные. Светлана Билоножко в интервью Oboz.ua говорит, что во время выступлений также собирают средства для ВСУ, а если суммы не хватает, то артисты предоставляют свои. Когда выпадает возможность дать коммерческий концерт, то исполнительница тоже просит часть переводить на нужды ВСУ.

"Да, эти концерты - благотворительные. Мы собираем средства: нам ставят задачу, сколько нужно собрать, и мы организовываем выступления. Иногда даже добавляем из своих. А если случаются концерты, куда приглашают за гонорар, всегда договариваюсь, чтобы часть средств перевести на поддержку ВСУ. Это для меня обязательно. Потому что тыл тоже фронт, мы не можем сидеть сложа руки", - делится артистка.

Реклама

Светлана Билоножко

Что касается средств на проживание, то Светлана Билоножко откровенно признается, что с этим не сладко. Певица говорит, что пенсия у нее совсем маленькая. Поэтому, на выплаты не проживешь. Однако исполнительница говорит, что пытается обустроиться комфортно, чтобы на нужды хватало. В частности, у артистки есть дополнительный источник дохода - она сдает в аренду жилье.

"Что касается меня лично... Вы знаете, моя пенсия сегодня настолько мала, что даже немного стыдно говорить. Не хочу об этом. Да, я народная артистка, но надбавка за это - символическая, почти копейки. Это даже не пенсия, а скорее подачка, трудно назвать иначе. Однако как-то устраиваем жизнь, чтобы хватало на все необходимое, - хотя мед, как говорится, по рукам не течет. Ищем дополнительные возможности: сдаем жилье, это позволяет жить спокойнее", - делится певица.

Напомним, недавно была годовщина смерти Виталия Билоножко. Светлана Билоножко показалась на могиле умершего мужа и почтила его память.