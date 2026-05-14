Вдова Виталия Билоножко шокировала размером пенсии и призналась, в чем ограничивает себя годами

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, вдова певца Виталия Билоножко, откровенно заговорила о пенсии, авторских выплатах и секретах ухода за собой, а также призналась, от каких блюд давно отказалась ради формы.

68-летняя исполнительница дала редкое интервью, где затронула сразу несколько личных тем. Артистка не скрывает: даже после десятков лет на сцене финансовые вопросы для нее остаются болезненными. Особенно — ситуация с авторскими правами на творчество ее покойного мужа Виталия Билоножко. По словам певицы, роялти поступают, но далеко не в том объеме, на который она рассчитывала. В то же время Билоножко продолжает активно регистрировать песни и пытается навести порядок в документах. Говорит, что система в Украине до сих пор работает несовершенно.

«У нас с правами… не годится никак. Ничего не поется, ничего не отходит, ничего не регистрируется. Пока нет. Возможно, когда-то, если будет порядок. Сейчас я свои песни все регистрирую, все делаю как надо, и роялти поступают. Но не в том объеме, который бы должен быть», — поделилась артистка на YouTube-канале «Теща Гордона».

Отдельно певица высказалась и о собственной пенсии. Билоножко не скрывает, что нынешняя сумма ее не устраивает, хотя и добавляет — благодарна государству за то, что имеет. Артистка убеждена: люди, которые десятилетиями работали на сцене и имеют звания, должны получать значительно больше.

«Сказать какая? Сейчас скажу: 11 600. Было сначала 8, потом 10, а сейчас 11 600. И спасибо за это государству… Это смешно, конечно… Я так думаю, что должно быть ну хотя бы тысяча долларов, ну хотя бы», — подчеркнула певица.

Также исполнительница честно рассказала, как поддерживает форму. По словам Билоножко, она давно исключила из рациона мучное, блины и вареники, хотя и признается, что очень любит такую еду. Певица убеждена: публичный человек не может позволить себе неухоженный вид. Именно поэтому она внимательно относится к питанию, косметологии и уходу за кожей.

