Вдова Виталия Билоножко высказалась о диагнозе мужа и его последних днях перед смертью

Светлана и Виталий Билоножко

Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко — певица Светлана Билоножко — рассказала о последних днях артиста и причине его смерти.

Так, артистка поделилась воспоминаниями о том трагическом периоде и призналась, что до последнего верила в лучшее. По словам Светланы, смерть артиста стала полной неожиданностью для всей семьи. Виталий Билоножко находился в больнице, и это, наоборот, вселяло надежду. Но, к сожалению, в начале 2024 года его сердце не выдержало.

«Никто не мог такого ожидать. Он был в больнице, и для меня это было определенным успокоением. Я тогда мысленно радовалась: наконец-то под наблюдением, все будет хорошо. А потом утром позвонили и сказали, что остановилось сердце. И ничего не могли сделать врачи. Когда мы с сыновьями приехали в больницу, я увидела, как искренне все они переживали то, что произошло. Сошлись в одном кабинете в полном отчаянии, плакали вместе с нами. Это была искренняя реакция, потому что Виталика невозможно было не любить», — вспомнила певица в интервью oboz.ua.

Виталий Билоножко

Отдельно вдова артиста рассказала и о диагнозе, с которым ее муж жил много лет. По ее словам, у Виталия Билоножко был сахарный диабет второго типа — заболевание, которое часто проходит почти незаметно, но имеет фатальные последствия.

«Это очень коварное заболевание. Оно медленно, почти незаметно разрушает организм изнутри. Мы годами следили за его состоянием: периодически бывали в больнице, делали капельницы, поддерживали организм, он принимал лекарства — все было под контролем, насколько это возможно. Но, знаете, каждый организм реагирует по-разному. И, к сожалению, мы видим, что до сих пор люди — в том числе и артисты — умирают именно из-за осложнений диабета второго типа. Это очень серьезная болезнь, которую часто недооценивают», — поделилась Светлана.

