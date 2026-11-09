Вдова Виталия Билоножко заговорила о новых отношениях и готова ли снова полюбить после горя

Светлана Билоножко

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Народная артистка Украины Светлана Билоножко, вдова певца Виталия Билоножко, раскрыла подробности личной жизни.

Так, после потери знаменитость не исключает возможности снова стать любимой женщиной. Правда, судьба пока не подарила Светлане того самого надежного мужчину. На проекте «Наодинці з Гламуром» артистка призналась, что все равно после горя должно пройти время.

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«Влюбленность — колоссальное ощущение. Если так случится, что я смогу влюбиться, это нормально. Я была настолько предана мужу, что страшно вообразить, что где-то кто-то будет рядом. Пока только так. Достойного еще не увидела. Мне все не то», — рассказала Светлана в разговоре с Анной Севастьяновой.

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Светлана Билоножко

Более того, певица говорит, что даже во время рабочих процессов невольно сравнивает других мужчин с покойным мужем. В качестве примера она привела съемку, для которой команде нужно было выбрать актера. Ни один из кандидатов не пришелся ей по душе, но Светлана и не скрывала своих требований.

«Мы выбирали мужчину для съемок. Вот мне не то и все. Мне говорят: „Свет, ну ты и вредная“. Может быть, и так. Но это не мое. Я привыкла к человеку, мне даже запах важен. Мой муж всю жизнь курил, но всю жизнь он был ароматен, чист, красив, достоин. Мне все остальное не нравится», — откровенно объяснила звезда.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

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