Вдова Юрия Фелипенко через 9 месяцев после его гибели откровенно рассказала, как переживает потерю

Екатерина Мотрич и Юрий Филипенко

Через девять месяцев после гибели на фронте украинского актера Юрия Фелипенко его жена, инфлуэнсерка и соведущая шоу «Эбаут» Екатерина Мотрич поделилась личными переживаниями о жизни после потери любимого.

В своем Instagram она опубликовала трогательное сообщение и прикрепила к нему фотографию мужа. По словам Екатерины, накануне девяти месяцев со дня его гибели она решила честно показать, как на самом деле выглядят ее вечера — без прикрас и героизации.

Инфлуэнсерка описала одну из таких ночей, назвав ее коротким отражением всего периода после потери.

«Сижу под домом, плачу, отвлекаюсь на Reels, снова плачу, переписываюсь с подружками о чем-то неважном, плачу. Смотрю Юрины фото, думаю о том, что, может, все же есть вещи, которые я не успела сделать или сказать. Плачу, снова смотрю Reels, и вроде все сказала, детей разве не успели. Скрутила самокрутку, веселенько покурила, плачу, может и к лучшему. Почитала нашу переписку, посмеялась, набрала подругу, обсудили новые кроссовки, снова плачу. Вытерла глаза, потому что пекут, снова смотрю Reels, плачу, пора идти домой, спокойно иду», — поделилась ведущая.

Фотография Юрия Филипенко из сообщения Екатерины Мотрич

По словам Мотрич, за это время в ней будто сосуществуют две разные версии самой себя. Одна — истощена болью и мыслями о побеге от реальности. Другая — наоборот, принимает то, что произошло, и не хочет от этого убегать, даже если это трудно.

«Оно иногда будто становится легче, а потом прихожу домой, ложусь в постель, и все будто в первый день. Опять судорожно душу. А бывает прихожу и будто Юра есть. Все хорошо и спокойно. А иногда искренне и трезво все осознаю и смиренно принимаю. И это истощает», — поделилась инфлюенсерка.

Несмотря на сложные эмоции, Екатерина пытается держаться. Она говорит, что стремится оставаться тем человеком, которого больше всего любил ее муж. По словам инфлуэнсерки, именно это помогает ей не сдаваться и двигаться дальше, даже когда боль возвращается волнами.

