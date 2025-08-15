- Дата публикации
Вдова Юрия Фелипенко призналась, что после гибели мужчины на войне спасло ее от "выхода в окно"
Екатерина Мотрич поделилась, как после потери любимого человека справлялась со своим горем.
Вдова украинского актера Юрия Фелипенко рассказала, как после гибели мужчины на фронте справлялась со своим горем.
Ведущая Екатерина Мотрич призналась в интервью Алине Доротюк, что раньше не сталкивалась ни со смертью, ни с утратой близкого человека. Смерть мужчины, конечно же, далась ей нелегко. Но рядом с Екатериной были близкие подруги и родные, которые помогают переживать горе и не дают выйти в окно.
«Единственный фактор, который сдержал меня от выхода в окно. Мои друзья были рядом, близкие подруги были рядом. Они до сих пор остаются возле меня рядом. Моя семья была рядом, очень много людей было рядом физически в первые недели. Сейчас все остаются на связи. Это вообще первая смерть, с которой я сталкиваюсь вот так. Это первая встреча со смертью и утратой», — поделилась ведущая.
Кроме поддержки друзей, у Екатерины Мотрич есть сеансы с психотерапевтом. Также ведущая ведет дневники и иногда позволяет себе поговорить с погибшим мужчиной. Однако все же вдове Юрия Фелипенко больше всего сейчас помогают близкие друзья.
«Я занимаюсь с психотерапевтом с первых дней. Ходила к психиатру. Психотерапия, дневники, разговоры с Юрой. Но основа — это друзья», — призналась ведущая.
Напомним, ранее Екатерина Мотрич вспомнила последний разговор с Юрием Фелипенко. Также ведущая рассказала, как узнала о смерти мужчины.