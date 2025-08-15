Вдова Юрия Фелипенко призналась, что после гибели мужчины на войне спасло ее от "выхода в окно"

Екатерина Мотрич

Вдова украинского актера Юрия Фелипенко рассказала, как после гибели мужчины на фронте справлялась со своим горем.

Ведущая Екатерина Мотрич призналась в интервью Алине Доротюк, что раньше не сталкивалась ни со смертью, ни с утратой близкого человека. Смерть мужчины, конечно же, далась ей нелегко. Но рядом с Екатериной были близкие подруги и родные, которые помогают переживать горе и не дают выйти в окно.

«Единственный фактор, который сдержал меня от выхода в окно. Мои друзья были рядом, близкие подруги были рядом. Они до сих пор остаются возле меня рядом. Моя семья была рядом, очень много людей было рядом физически в первые недели. Сейчас все остаются на связи. Это вообще первая смерть, с которой я сталкиваюсь вот так. Это первая встреча со смертью и утратой», — поделилась ведущая.

Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

Кроме поддержки друзей, у Екатерины Мотрич есть сеансы с психотерапевтом. Также ведущая ведет дневники и иногда позволяет себе поговорить с погибшим мужчиной. Однако все же вдове Юрия Фелипенко больше всего сейчас помогают близкие друзья.

«Я занимаюсь с психотерапевтом с первых дней. Ходила к психиатру. Психотерапия, дневники, разговоры с Юрой. Но основа — это друзья», — призналась ведущая.

Напомним, ранее Екатерина Мотрич вспомнила последний разговор с Юрием Фелипенко. Также ведущая рассказала, как узнала о смерти мужчины.