Вдова Юрия Фелипенко рассказала о дне гибели мужа и как справляется с горем

Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко

Украинская блогерша Екатерина Мотрич сообщила новые подробности, как узнала о гибели мужа Юрия Фелипенко на войне, а также рассказала, что поддерживает ее в сложные времена.

На подкасте для ебаут она вспомнила, что еще накануне чувствовала тревогу: муж написал короткое сообщение "Нас забирают", после чего связь с ним прервалась. Екатерина несколько раз писала Юрию, однако ответа так и не получила. У блогерши тогда были съемки и она очень нервничала.

"Я чувствовала, что что-то не так. Очень нервничала, даже во время съемок. А когда позвонили и сообщили худшее — это стало шоком", — рассказала она.

Екатерина Мотрич / © скрин с видео

По словам Екатерины, у них с Юрием была маленькая семейная традиция — перед каждым его выездом делать селфи. Это осталось для нее особенно ценным воспоминанием.

Она также вспомнила, как после гибели Юрия его портреты разместили на ситилайтах в Киеве и как она была счастлива, что увидела любимого не только на кладбище, но и в памяти города.

"Когда мы искали, где именно (ситилайты в городе — прим. ред.), и впервые увидели Юру — это было счастье. Не только на кладбище, а живым в памяти города", — отметила Мотрич.

Екатерина признается, что переживание горя оказалось совсем другим, чем она могла себе представить. Она слушала подкасты, пыталась понять, какие эмоции может испытывать, однако реальность оказалась непредсказуемой.

По ее словам, ни один чужой опыт не совпадает с ее собственным, и она поняла, что никто не может подготовить человека к потере — это всегда индивидуальный путь.

Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

После гибели мужа она получила как много слов поддержки, так и волну критики за то, что открыто делится своими эмоциями в соцсетях. Несмотря на это Катя сознательно решила показывать свой опыт, ведь верит, что это может помочь другим, кто тоже переживает потерю.

Самой большой опорой для нее сегодня остаются близкие люди. Ей также помогают психотерапия, неожиданные путешествия и люди, которые искренне сопереживают. Важной поддержкой стали и друзья и знакомые, которые до сих пор делятся снами о Юрии. Для Кати это особый знак — ощущение, что он до сих пор рядом и остается живым в памяти тех, кто его знал.

Напомним, недавно Екатерина Мотрич показала фотографии с их с Юрием Фелипенко свадьбы. Блогерша поделилась щемящими воспоминаниями о том дне.