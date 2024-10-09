Вдовец Нины Матвиенко впервые назвал причину их разрыва и признался в измене

Вдовец легендарной певицы Нины Матвиенко – художник Петр Гончар – впервые назвал причину их разрыва и заговорил об измене.

Супруги прожили в браке 50 лет. В программе "Говорить вся країна" Гончар признался, что добивался благосклонности Матвиенко. После женитьбы мужчина ревновал жену, ведь ее окружало немало поклонников. Впрочем, и певица могла приревновать художника, ведь он был любвеобильный.

"Была ревность! Я ревновал! Поклонников было очень много. Ну и она меня ревновала, потому что я любил красоту", — признался мужчина.

Нина Матвиенко и Петр Гончар / Фото: скриншот с видео

Супруги прожили вместе 50 лет, однако в 2021 году объявили, что разъехались и начали жить отдельно. По словам Гончара, именно он принял такое решение. Сначала Матвиенко ссорилась с мужем, но в конце концов они нашли общий язык. Правда, Гончар понял, что поступил довольно эгоистично, и просил прощения.

"Когда все было сделано – дети есть, выросли, появились внуки, есть где жить, за что жить, я принял такое решение. Она это поняла. Я просто эгоистически это сделал, конечно, эгоистично. Я просил прощения. Первые годы мы, может, конфликтовали на этом уровне, а затем смирились и общались", — делится мужчина.

Нина Матвиенко и Петр Гончар / Фото: скриншот с видео

Петр Гончар считает, что своим переездом из их общего дома предал Нину Матвиенко: "Об измене здесь тоже можно говорить, потому что когда ты ушел, это уже измена".

Напомним, Нины Матвиенко не стало 8 октября 2023 года. В годовщину смерти легендарной мамы Тоня Матвиенко почтила ее память. Артистка довела до слез обращением к покойному родному человеку.

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