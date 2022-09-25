Вдовец Русланы Писанки рассказал о болезненном празднике в его жизни: "Пришло напоминание, запланированное Русей"

Муж актрисы и ведущей Русланы Писанки, умершей 19 июля, Игорь Исаков рассказал о празднике, который должен был бы праздновать с женой.

Так, вдовец Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал друзьям в Facebook, что 21 сентября должен был бы отпраздновать с женой восьмую годовщину брака, которую в народе называют "жестяной свадьбой".

Игорь поделился, что о важной дате ему напомнил Google-календарь и отметка, которую поставила Писанка:

Руслана Пысанка с мужем

"У меня сегодня свой праздник... символический, болезненный, но очень светлый... Пришло от Google-календарь напоминание, запланированное Русей.. Ключевое: в уютном месте и ...вкусно! Так что... с праздником. себя и близких... заботимся, и главное: если хотели что-то сказать, сделать, пожелать своей половинке, не откладывайте это на потом. Делайте то же самое сейчас... Чтобы не было поздно..." — написал Исаков.

У меня сегодня свой праздник... символический, болезненный, но очень светлый... пришел от гугл — календарь напоминания,... Опубликовано Ihor IsakovСреда, 21 сентября 2022 г.

Напомним, что Руслана Пысанка скончалась 19 июля этого года. С началом полномасштабного вторжения России в Украину артистка уехала в Германию, где должна была лечиться после неудачного падения на сцене. В Германии у ведущей диагностировали рак агрессивной формы, поэтому врачи были бессильны.

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