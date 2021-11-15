Вдовец Жанны Фриске показал счастливое фото с новой женой в положении

В марте этого года у Дмитрия Шепелева родился второй ребенок.

Муж покойной певицы Жанны Фриске, ведущий Дмитрий Шепелев после страшной трагедии сумел отыскать новую любовь.

Уже пять лет Дмитрий счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. В марте этого года у пары родился общий ребенок. А сейчас в своем Instagram Шепелев поделился черно-белым снимком из семейного архива, на котором его избранница изображена еще беременной.

Пара улыбается и нежно обнимается, а из-под пиджака на Катерине виднеется немалый беременный животик.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / instagram.com/dmitryshepelev

"Пять лет назад мы встретились на нашем первом свидании. И сегодня, через все это время, могу сказать только: "Сколько? Пять?!» И: "Я очень горжусь нами!" – подписал кадр Шепелев.

Заметим, что в декабре 2019-го Дмитрий Шепелев признался, что сделал предложение Екатерине Тулуповой.

Напомним, что Дмитрий Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 по 2015 год. 7 апреля 2013 года Фриске родила сына Платона. 15 июня 2015 года певица скончалась после продолжительной борьбы с раком.

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