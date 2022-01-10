Вдовец Жанны Фриске впервые показал лицо крохотного сына от новой жены

Пользователи отметили, что Тихон похож на своего брата Платона.
Вдовец покойной певицы Жанны Фриске, ведущий Дмитрий Шепелев в марте в прошлом году во второй раз стал отцом.
Сына знаменитости родила дизайнер Екатерина Тулупова, с которой шоумен в отношениях уже более пяти лет. Только сейчас Дмитрий впервые показал лицо маленького мальчика, которого влюбленные назвали Тихоном. В своем Instagram звезда показал сказочный кадр. На фото малыш прислонился к окну и рассматривает улицу, а под деревом сидит кролик.
"Сын. Январь. Кролик", – написал он.
Со своей стороны, юзеры отметили, что Тихон похож на своего брата Платона.
- С Платоном очень похожи
- Сначала подумала, что это Платончик
- Какой симпатичный малыш! На вас, Дмитрий, похож! Такие щечки
Напомним, что Дмитрий Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 по 2015 год. 7 апреля в 2013 году Фриске родила сына Шепелеву. 15 июня в 2015-м певица скончалась после длительной борьбы с раком.
Читайте также: