Руслана Писанка с мужем / © instagram.com/pisankaruslana

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Вдовец украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки — Игорь Исаков — похоже, присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Мужчина опубликовал фотографии в военной форме, на которых появился среди леса и в окопе.

Кадрамы Исаков поделился в Facebook в октябре и ноябре. На фотографиях он улыбается и позирует в военной форме. В то же время, никаких подробностей относительно мобилизации, подразделения или места службы мужчина пока не сообщал.

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Игорь Исаков

Тем не менее, мужчина впоследствии ответил на вопрос подписчицы о том, действительно ли находится на фронте. В ответ вдовец лаконично объяснил, что пока не находится на передовой, и напомнил, что служба в ВСУ не обязательно означает непосредственное участие в боевых действиях.

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«Привет. Пока нет. Не все ВСУ на фронте», — ответил Исаков.

Пост Игоря Исакова — комментарии

К слову, ранее Игорь неоднократно демонстрировал свою проукраинскую позицию в соцсетях и откровенно высказывался о событиях в Украине и мире.

Под постом пользователи оставили слова поддержки. Они благодарили Исакова за защиту Украины, желали крепкого здоровья и просили беречь себя. А украинская актриса Римма Зюбина даже предложила помощь.

Берегите себя и свое здоровье. Пусть Ангел-хранитель Вас оберегает

«Игорь, спасибо тебе! При любой необходимости готова помочь тебе волонтерским сбором денег» — Римма Зюбина

Спасибо за защиту, друг! Здоровья и охраны небес! Низкий поклон!

Спасибо за нашу защиту, Игорь! Божьей опеки и скорейшего возвращения домой с победой!

Отметим, Игорь Исаков был мужем Русланы Писанки. Пара вышла замуж в 2012 году и прожила вместе около десяти лет. Совместных детей у супругов не было, однако Игорь имеет сына Егора от предыдущего брака, с которым актриса имела теплые отношения.

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К сожалению, Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года в Германии в возрасте 56 лет. Актриса долго боролась с онкологическим заболеванием, о котором не рассказывала публично.

После потери жены Исаков продолжает беречь память о ней, хранит личные вещи актрисы и заботится о месте ее последнего упокоения. Так, мужчина перезахоронил прах Русланы на Берковецком кладбище в Киеве. До этого он хранился в крипте Спасо-Преображенского собора.

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