"Вечер был интересен": известный продюсер ответил на слухи о романе со звездной участницей "Холостяка"

Кристина Горняк, Алексей Комаровский

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Украинский режиссер Алексей Комаровский прокомментировал слухи о возможной романтической симпатии к блогеру Кристине Горняк, которая участвует в шоу «Холостяк».

Поводом для обсуждений стало недавнее появление Горняк на светском мероприятии в Киеве. После длительного отсутствия в соцсетях блогер снова привлекла внимание публики, а любопытство подогрела ее соседняя посадка с Комаровским. В комментарии для Люкс ФМ режиссер рассказал, что же на самом деле между ними произошло в тот вечер.

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Наталья Денисенко, Алексей Комаровский, Кристина Горняк / © lux.fm

По словам режиссера, встреча с блогершей на мероприятии была случайной. Они не планировали сидеть рядом, но вечер оставил у него приятные впечатления. Комаровский также признал, что Горняк вызывает у него мужскую симпатию.

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«К такой очаровательной красавице не может не быть мужской симпатии. Это первое. Второе, да, мы были на одном мероприятии. Мы встретились совершенно случайно, совершенно случайно сидели рядом. Но этот вечер был интересен. Знаете, когда случайность перерождается в нечто более милое — это всегда интересно. Это как сцена в кино, действительно», — поделился Алексей.

Ведущая также поинтересовалась, решился бы режиссер пригласить Кристину на свидание. В ответ Комаровский пошутил об участии блогерши в романтическом реалити «Холостяк» и дал понять, что из-за этого пока не будет торопить события.

«Да как я могу пригласить? Говорят, она там в шоу „Холостяк“. Серьезно! У нее такие мужчины… Я подожду, пока шоу закончится, она выиграет», — с юмором ответил режиссер.

Напомним, недавно ведущий Григорий Рештеник откровенно высказался о Цымбалюке и ответил на упреки о якобы неискренности актера на «Холостяке».

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