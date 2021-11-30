Вечеринка в годовщину Голодомора: Остапчук извинился за фразу "голодная блогерская туса"

Шоумен объяснил свои слова.

Известный украинский шоумен, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина", Владимир Остапчук, который был ведущим скандальной вечеринки в годовщину Голодомора во Львове, еще раз извинился перед поклонниками.

Так, знаменитость прокомментировал свою фразу "голодная блогерская туса". Как сообщил звезда в сторис своего Instagram, он не смеялся над Днем памяти, а описал ситуацию с застольем, поскольку гостям долго не выносили блюда.

"Хотел бы еще раз извиниться за мою фразу. Во время работы в предыдущих сторис был контекст: гостям не выносили долго блюда и они кипишевали. И мой ответ о "блогерской тусе" был констатацией и отнюдь не юмором или надругательством над Днем памяти. Простите", – написал Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, известный блогер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых в День памяти жертв голодоморов. На это празднование пришли многие украинские блогеры, в частности, среди присутствующих был и Владимир Остапчук. Он был ведущим действа.

Теперь известные украинские компании прекращают сотрудничество с блогерами, которые "засветились" на эротической вечеринке в годовщину Голодомора, а полиция составила протокол на именинника.

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