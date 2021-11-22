Вечеринка в стиле Pornceptual: в Киеве состоялись съемки тизера молодежного сериала "Ми - розходимось"

Недавно состоялись съемки тизера будущего молодежного сериала "Ми - розходимось!", победителя первого сериального питчинга киевского международного кинофестиваля "Молодость".

В центре сюжета – парень и девушка. Их мелкая ссора заканчивается импульсивным решением – разойтись. Но сначала – найти себе кого-то другого.

"Ми - розходимось!" — это сериал о современной молодежи.

Они очень открыты, самодостаточны, знают, чего хотят от жизни, и не хотят ее тратить на компромиссы, в том числе в отношениях. Но в то же время они чувствительны и уязвимы, и стремятся к гармонии, в которой нет места одиночеству. И это создает конфликт не только между главными героями, но внутри каждого из них.

Еще одно полноценное действующее лицо – современный Киев. Все устали от условных локаций, зрители хотят узнавать места, которые они знают и любят или о которых слышали и в которых хотели побывать. Именно поэтому авторы и режиссеры сериала Карина Белова и Виктория Дмитриева стремятся воссоздать настоящий живой город, его ритм и характер, интересы и занятия, интересующие его жителей.

Поэтому съемки части сцен тизера состоялись в одной из таких локаций – новом клубе Arsenal XXII, куда главная героиня попадает на секс-пати.

Авторы проекта считают, что существует много фильмов и сериалов о том, как люди влюбляются, и сравнительно немного о том, как они расходятся. Хотя именно это больше говорит о людях, кем они есть на самом деле, когда они уже не изображают лучшую версию себя.

У команды амбициозный план создать кинематографический сериал. Для съемок тизера они пригласили оператора-постановщика Максима Малиновского.

Конечно, впереди еще много работы.

Теперь тизер на стадии монтажа и написания музыки, и скоро появится в сети.

Сценарий проекта еще дорабатывается, пока продюсер Стефания Соловьева в поисках генерального партнера.

Команда благодарна кинофестивалю "Молодость", каналу "1+1" и медиасервису Megogo за толчок в развитии проекта.

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Фото с площадки – Дмитрий Головченко