Ведьма Мария Тихая предрекла Остапчуку четвертый брак: 24-летняя жена шоумена ответила

Наследственная ведьма Мария Тихая сделала расклад на картах Таро на отношения украинского шоумена Владимира Остапчука и его жены Екатерины Полтавской.

В частности, пользователи попросили экстрасенса предусмотреть, будет ли это последний брак у ведущего или будет еще один. Итак Тихая попыталась ответить на вопросы. Ведьма сделала расклад на картах Таро, согласно которому, по ее словам, Остапчук и Полтавская не будут вместе. Более того, Тихая убеждена, что у шоумена будет еще четвертый брак. Как отметила ведьма, она уже раньше делала расклад, который показало похожий прогноз.

"Я когда-то говорила, что они (с Екатериной Полтавской – прим. ред.) разойдутся, и я своих слов не забираю. Падает "Пятерка Кубков", что я могу сказать…"Пятерка Кубков", "Тройка Мечев" здесь падает… Нет, это не последний брак. Я своих слов не забираю. Я никому ничего не навязываю, я просто говорю то, что видят карты", — рассказала ведьма в эфире "Люкс ФМ".

Владимир Остапчук с третьей супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

24-летняя Екатерина Полтавская уже увидела заявления Марии Тихой. Блогерша в шутку ответила, что в таком случае надеется, что и у нее еще будет брак. Тем не менее, избранница Остапчука напоследок продемонстрировала свое отношение к таропрогнозам. Блогерша дала понять, что не слишком в подобное верит.

"Ну, супер! В таком случае надеюсь, что у меня тоже не последний. Когда нас обманывали ведьмы из Интернета, правильно?" – ответила Полтавская.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не науки. Информация носит преимущественно развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно только как вероятность событий, творцом которых может стать любой человек.

Напомним, Владимир Остапчук женат в третий раз. От первого брака у шоумена есть двое детей. Недавно Екатерина Полтавская родила ему третьего наследника. Ведущий уже познакомил детей между собой и показал, как это произошло.

Читайте также: