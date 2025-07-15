Ведьма Мария Тихая рассказала об интимной связи со священником Лавры: подробности

Мария Тихая

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Известная экстрасенс и участница шоу «Битва экстрасенсов» Мария Тихая сделала громкое признание о своих отношениях со священником московского патриархата.

Об этом она рассказала в недавнем интервью продюсеру Василию Тимошенко, автору одноименного подкаста.

Ведущий поинтересовался ее отношениями со священниками, которые вызвали большой резонанс. По ее словам, это произошло еще до начала российско-украинской войны.

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«Был у меня священник один. Не могу называть, кто он, что он. Это русского патриархата, сразу говорю. Было еще до войны… Связан он был с Лаврой», — рассказала Тихая, имея в виду Киево-Печерскую лавру.

Тимошенко попросил уточнить, как именно они познакомились. Мария объяснила: «Знакомые нас познакомили. Ты же понимаешь, что ведьмы, волшебники, священники — все это связано между собой… Священники — самые мерзкие, отвратительные, бесноватые люди. Их бесы так жрут. Там негде клейма ставить. Чувак бухал, нюхал… Словом, не важно».

Мария Тихая позиционирует себя как потомственную ведьму, которая работает с энергиями мертвых и духами. Она проводит ритуалы, якобы влияющие на судьбы людей. По ее словам, экстрасенс зарабатывает тысячи долларов в месяц, консультирует клиентов и проводит обряды. Часто она демонстрирует свою богатую жизнь, в частности большую коллекцию одежды и украшений.

Напомним, ранее мы писали о том, что Мария Тихая шокировала своим заработком в месяц и сколько стоит навести «порчу».

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