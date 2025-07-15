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Ведьма Мария Тихая рассказала об интимной связи со священником Лавры: подробности
Ведьма Мария Тихая раскрыла правду о загадочных отношениях с одним из священников Лавры
Известная экстрасенс и участница шоу «Битва экстрасенсов» Мария Тихая сделала громкое признание о своих отношениях со священником московского патриархата.
Об этом она рассказала в недавнем интервью продюсеру Василию Тимошенко, автору одноименного подкаста.
Ведущий поинтересовался ее отношениями со священниками, которые вызвали большой резонанс. По ее словам, это произошло еще до начала российско-украинской войны.
«Был у меня священник один. Не могу называть, кто он, что он. Это русского патриархата, сразу говорю. Было еще до войны… Связан он был с Лаврой», — рассказала Тихая, имея в виду Киево-Печерскую лавру.
Тимошенко попросил уточнить, как именно они познакомились. Мария объяснила: «Знакомые нас познакомили. Ты же понимаешь, что ведьмы, волшебники, священники — все это связано между собой… Священники — самые мерзкие, отвратительные, бесноватые люди. Их бесы так жрут. Там негде клейма ставить. Чувак бухал, нюхал… Словом, не важно».
Мария Тихая позиционирует себя как потомственную ведьму, которая работает с энергиями мертвых и духами. Она проводит ритуалы, якобы влияющие на судьбы людей. По ее словам, экстрасенс зарабатывает тысячи долларов в месяц, консультирует клиентов и проводит обряды. Часто она демонстрирует свою богатую жизнь, в частности большую коллекцию одежды и украшений.
Напомним, ранее мы писали о том, что Мария Тихая шокировала своим заработком в месяц и сколько стоит навести «порчу».